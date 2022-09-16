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Yunanistan'a gitmeye çalışan göçmenin feci ölümü
Lastik bottan düşen Suriyeli göçmen, pervaneye kapılması sonucu yaşamını yitirdi.
- 16.09.2022 - 06:52
- Güncelleme : 16.09.2022 - 07:37
Bodrum’dan bota binen toplam 12 göçmen Yunanistan'ın Kos Adasına doğru yola çıktı.
Karaada açıklarında 21 yaşındaki Mohamad Omar Khattab, bottan düştü.
Pervaneye kapılıp öldü
İHA'nın haberine göre bota takılı motorun pervanesine kapılan Suriye uyruklu göçmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olaydan kısa süre sonra Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti.
Yaşamını yitiren göçmen ekiplerce denizden alındı.
1 organizatör gözaltına alındı
Bottaki 12 göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Organizatör olduğu değerlendirilen bottaki bir kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.