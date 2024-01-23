Zeytinburnu'nda vahşet! Tartıştığı arkadaşının baltayla kestiği kafasını sokağa fırlattı... Yabancı uyruklu 2 arkadaşın kavgasında nabızlar yükseldi. Taraflardan biri, arkadaşının kafasını balta ile keserek dışarıya attı. Ardından balkondan atlayarak ayağını kıran saldırgan hastaneye kaldırıldı.

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DHA

Gündemi sıkça kurcalayan cinayet haberlerinde her yeni günde bir başka vahşete tanıklık ediliyor.

Konum bu kez İstanbul.

Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Tartışma vahşetle sonuçlandı

Seyitnizam Mahallesi'nde, yabancı uyruklu 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüşürken dehşet anı yaşandı.

Arkadaşının kafasını kesti sokağa attı

Taraflardan biri, arkadaşının başını balta ile kesmeye başladı.

Kafayı gövdeden ayıran şahıs, sonrasında ise sokağa salladı.

İlk önce kestiği kafayı sokağa atan şahıs, hemen sonrasında ise balkondan atlayarak kaçtı.

Bu esnada bacağını kırdığı iddia edilen saldırgan, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)