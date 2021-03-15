İş yerinden tüp çaldığı sırada kameraya yansıyan bir şahıs, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

4 Mart günü İstanbul Zeytinburnu'ndaki Nuripaşa Mahallesi Merv Caddesi'ne gelen bir şahıs, iş yerinin önündeki büyük tüpleri gözüne kestirdi.

Bir süre iş yerindeki çalışanları izleyen zanlı, uygun anı bekledi.

TÜPÜ ALIP KAÇTI

Çalışanların başka işlerle uğraştığı sırada iş yeri önündeki büyük tüpü alan zanlı, hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.

MAĞAZA ÇALIŞANI POLİSE GİTTİ

Bir süre sonra tüpün çalındığını fark eden mağaza çalışanı polise başvurdu.

Zeytinburnu'ndaki tüp hırsızlığı kamerada VİDEO











DAHA ÖNCE DE HIRSIZLIK YAPTI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, daha önce de hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.D. isimli şahsın olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



