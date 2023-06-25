Zonguldak Limanı'nda mayın alarmı Zonguldak Limanı'na yanaşan Rus geminin yakınlarında mayın olduğu ihbarıyla dün harekete geçen ekiplerce başlatılan arama ve tespit çalışmaları sürüyor. Aramaya Su Altı Taarruz Komutanlığı'ndan (SAT) bir ekip de katıldı.

DHA

Bir vatandaşın dün Rusya'dan Zonguldak Limanı'na demir cevheri taşıyan 'Azor Forward' isimli geminin yakınlarında mayına benzer bir cisim gördüğünü ihbar etmesiyle, ekipler harekete geçti.

Sahil Güvenlik önlem aldı, çalışmalar akşama kadar sürdü

Sahil Güvenlik ekipleri, liman içinde güvenliği sağladı. Liman gemi girişlerine kapatılırken yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu. Polis ekipleri liman çevresinde, sahil güvenlik ekipleri ise liman içinde güvenlik önlemi aldı. Gemiye yakın alanda bulunan personel ile itfaiye müdürlüğüne ait istasyon tedbir amaçlı tahliye edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının çalışmaları dün hava kararana kadar sürdü.

SAT komandoları da arama - tarama çalışmasına katıldı

Sahil güvenlik ekipleri liman ve geminin güvenliğini sağlarken tespit edilemeyen ancak mayın olduğu değerlendirilen cisim için arama ve tespit etme çalışmaları öğlen saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının katılımıyla tekrar başladı. Bölgeye SAT komandolarından bir ekip de geldi.