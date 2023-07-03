Zonguldak'ta akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti Su trafosunun direğine çıkıp, akıma kapılan elektrikçi 54 yaşındaki elektrikçi, 7 metre yükseklikten düşerek can verdi. Cenazesi ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.

DHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde öğle saatlerinde Perşembe beldesi Musausta köyünde, yürekleri burkan bir olay yaşandı.

Köyün içme suyu trafosundaki elektrik hattında sigorta kaynaklı arıza olduğunu tespit eden elektrikçi Erdinç İnan, değişim için 7 metre yükseklikteki direğe çıktı.

Bu sırada elektrik akımına kapılan İnan, düşerek hayatını kaybetti.

Firmaya bilgi verilmedi

Cenaze, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan içme suyu trafosunun elektrik dağıtım şirketine ait olmadığı, ancak müdahale için firmaya bilgi verilmesi gerektiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.