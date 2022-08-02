Zonguldak’ta ciple çarpışan motosikletli yaralandı

Kavşakta cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada motosikletin, cipin altına girerek sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde seyir halinde olan ve kavşaktan dönüş yapan Neşe K. idaresindeki 67 TF 001 plakalı cip, cami imamı Ramazan Aytekin idaresindeki 67 ABH 815 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet, cipin altında kalarak sürüklendi.

Vatandaşlar çıkardı

Kazayı gören vatandaşlar cipin altına sıkışan sürücüyü çıkardı.

Haber verilmesiyle sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Zonguldak'ta ciple çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza VİDEO

İfadesi alınacak

Yaralı motosiklet sürücüsü imam Aytekin, ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Sürücü Neşe K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.