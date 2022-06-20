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    Zonguldak’ta kayınbiraderinin vurduğu kadın öldü

    Kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan 40 yaşındaki kadın, 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.
    • 20.06.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 12:41
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    Zonguldak’ta kayınbiraderinin vurduğu kadın öldü

    Zonguldak’ın Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'taki merdivende yengesinin eve gelmesini bekleyen Namık Demirbağ (57), işten evine dönen Nurten Demirbağ'ın (40) yolunu kesti.

    Belinden tabancasını çıkaran Demirbağ, yengesine art arda ateş etti.

    Annesini vuran amcasını bıçakladı

    Ağır yaralanan kadın yere yığıldığında Demirbağ, bu kez de silah kabzasıyla başına vurdu.

    Annesinin vurulduğunu gören C.D. ise amcasını bıçakladı.

    Zonguldak'ta yengesine pusu kurarak kurşun yağdırdı VİDEO

    Tutuklandı

    Nurten Demirbağ ile Namık Demirbağ, hastaneye kaldırıldı.

    Tedavisi tamamlanan Namık Demirbağ, gözaltına alındı.

    DHA’nın haberine göre adliyeye sevk edilen Demirbağ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Zonguldak’ta kayınbiraderinin vurduğu kadın öldü #1

    4 gün sonra hayatını kaybetti

    Perşembe akşamı vücuduna 6 mermi isabet eden Nurten Demirbağ ise Atatürk Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti.

    Zonguldak’ta kayınbiraderinin vurduğu kadın öldü #2

    Zonguldak’ta kayınbiraderinin vurduğu kadın öldü #3


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