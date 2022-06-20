Zonguldak’ta kayınbiraderinin vurduğu kadın öldü

Kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan 40 yaşındaki kadın, 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ın Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'taki merdivende yengesinin eve gelmesini bekleyen Namık Demirbağ (57), işten evine dönen Nurten Demirbağ'ın (40) yolunu kesti.

Belinden tabancasını çıkaran Demirbağ, yengesine art arda ateş etti.

Annesini vuran amcasını bıçakladı

Ağır yaralanan kadın yere yığıldığında Demirbağ, bu kez de silah kabzasıyla başına vurdu.

Annesinin vurulduğunu gören C.D. ise amcasını bıçakladı.

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Tutuklandı

Nurten Demirbağ ile Namık Demirbağ, hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan Namık Demirbağ, gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre adliyeye sevk edilen Demirbağ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 gün sonra hayatını kaybetti

Perşembe akşamı vücuduna 6 mermi isabet eden Nurten Demirbağ ise Atatürk Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti.