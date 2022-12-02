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    Zonguldak'ta kaza: Otomobille duvarda askıda kaldılar

    Kontrolden çıkarak bariyerleri aşan otomobil, 5 metre yükseklikteki duvarda askıda kalarak durabildi. Facia ucuz atlatılırken, araçta bulunan sürücü ve kız kardeşi kazadan yara almadan kurtuldu.
    • 02.12.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 16:19
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    Zonguldak'ta kaza: Otomobille duvarda askıda kaldılar

    Zonguldak merkeze bağlı Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi üzerinde 37 KB 431 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Murat Uğur, sağanak yağış nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybetti.

    Kaldırımı aşan otomobil, çarpmanın etkisiyle bariyerleri de kırarak istinat duvarından aşağıya uçtu.

    Askıda kaldı

    Yolun altında bulunan bir kulübenin tavanına çarparak durabilen otomobil askıda kaldı.

    Kazanın şokunu atlatır atlatmaz araçtan inen sürücü Uğur ve yanındaki kız kardeşi, durumu ekiplere haber verdi.

    Zonguldak'ta otomobille duvarda askıda kaldılar VİDEO

    “Aracın hakimiyetini kaçırdım”

    Olay yerine gelen trafik ekipleri yolun güvenliğini alarak, ulaşımı kontrollü sağladı.

    Yaşadıklarını İHA’ya anlatan Uğur, “Yoldan kaydı. Aracın hakimiyetini kaçırdım. Savurdu attı. Bariyerler yavaşlattı. Kulübe olmasaydı aşağıya kadar inecektik. Kız kardeşim vardı arabada.” diye konuştu.

    Zonguldak ta kaza: Otomobille duvarda askıda kaldılar #1

    Çelik halatla bağlandı

    Askıda kalan araç, çelik halatla beton bariyerlere bağlandı.

    Polisin tutanak tuttuğu kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Zonguldak ta kaza: Otomobille duvarda askıda kaldılar #2

    Zonguldak ta kaza: Otomobille duvarda askıda kaldılar #3

    Zonguldak ta kaza: Otomobille duvarda askıda kaldılar #4

    Zonguldak ta kaza: Otomobille duvarda askıda kaldılar #5


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