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- Zonguldak'ta kilolu fare rögar kapağına sıkıştı
Zonguldak'ta kilolu fare rögar kapağına sıkıştı
Cadde üzerindeki rögar kapağından çıkmaya çalışan farenin çabaları uzun süre sonuç vermeyince esnaf yardımcı olmak istedi. Esnaf da sonuç alamayınca fare kendi imkanlarıyla çıkarak gözden kayboldu.
- 05.09.2022 - 10:08
- Güncelleme : 05.09.2022 - 10:25
Fazla kilo farenin başına dert oldu...
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cadde üzerinde bulunan rögar kapağında fare görüldü.
Rögar kapağına sıkıştı
Uzun süre delikten çıkamayan farenin kiloları nedeniyle sıkıştığı anlaşıldı.
Bölgedeki esnaflar süpürgeyle yardımcı olmak istedi.
Zonguldak'ta kilolu fare rögar kapağına sıkıştı VİDEO
Kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştı
Esnafın çabaları sonuç vermeyince fare sıkıştığı yerden çıkmaya gayret etti.
O anlar kaydedildi
Bir süre sonra kendini kurtaran fare, hızlıca gözden kayboldu.
İHA'nın aktarımına göre; o anlar esnaf tarafından kaydedildi.