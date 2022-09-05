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    Zonguldak'ta kilolu fare rögar kapağına sıkıştı

    Cadde üzerindeki rögar kapağından çıkmaya çalışan farenin çabaları uzun süre sonuç vermeyince esnaf yardımcı olmak istedi. Esnaf da sonuç alamayınca fare kendi imkanlarıyla çıkarak gözden kayboldu.
    • 05.09.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:25
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    Zonguldak'ta kilolu fare rögar kapağına sıkıştı

    Fazla kilo farenin başına dert oldu...

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cadde üzerinde bulunan rögar kapağında fare görüldü.

    Rögar kapağına sıkıştı

    Uzun süre delikten çıkamayan farenin kiloları nedeniyle sıkıştığı anlaşıldı.

    Bölgedeki esnaflar süpürgeyle yardımcı olmak istedi.

    Zonguldak'ta kilolu fare rögar kapağına sıkıştı VİDEO

    Zonguldak ta kilolu fare rögar kapağına sıkıştı #1

    Kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştı

    Esnafın çabaları sonuç vermeyince fare sıkıştığı yerden çıkmaya gayret etti.

    O anlar kaydedildi

    Bir süre sonra kendini kurtaran fare, hızlıca gözden kayboldu.

    İHA'nın aktarımına göre; o anlar esnaf tarafından kaydedildi.

    Zonguldak ta kilolu fare rögar kapağına sıkıştı #2


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