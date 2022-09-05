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Zonguldak'ta kilolu fare rögar kapağına sıkıştı

Zonguldak'ta kilolu fare rögar kapağına sıkıştı

Cadde üzerindeki rögar kapağından çıkmaya çalışan farenin çabaları uzun süre sonuç vermeyince esnaf yardımcı olmak istedi. Esnaf da sonuç alamayınca fare kendi imkanlarıyla çıkarak gözden kayboldu.