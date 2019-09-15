31 yazarımızın 15 yaşa yolculuğu: Defalarca Kayboldum

15 yaş her insan için büyülü bir dönem… Peki, neden büyülüdür? Bir insanın dünyada en çok yer kapladığı, yani hiçbir yere sığmadığı bir dönem olduğu için... Hayatında söz sahibi olmanın, sorgulamanın, düşünmenin şafak söküşü olarak da kabul edebiliriz. İnsana dar gelir dünya! Kalıpların içine girmek istemez. Bu nedenle de aile ve dünyayla hep çatışma içinde olur. Çoğu yazarın da kendi benliğine yolculuğun bir başlangıcı... Kaybediş ve kazanışların ilk hecesi olarak da tanımlayabiliriz. O yaşta ne kadar sancılı bir dönem geçirilir ve zorluklarla ne kadar boğuşulursa, hayata o derece hazırlıklı hale gelinir ve başarılara yelken açma gücüne kavuşulur. Bu yaşın büyülü olması, işte bundan kaynaklanıyor.

DEFALARCA KAYBOLDUM

Başarılı editör Müren Beykan’ın hazırladığı “Defalarca Kayboldum”, çağımızın önemli yazarlarını, 15 yaşın duygu evreninde buluşturuyor. Beykan, günümüzde beğenerek okuduğumuz yazarların; yalnızlığa, sevince, kedere, umuda, kısacası o yaşın getirdiği her duyguya tanıklık etmemizi sağlıyor. Bütün gerçekliği ve samimiyetiyle kaleme alınmış şiir, anı ve öykü türündeki eserler, 15 yaşındaki insanın ruh halinin izini sürüyor. Yeni tasarımı ile güncellenen kitap, ilk gençlik yıllarının getirdiği her ne varsa okuyucunun gözleri önüne seriyor.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama var:

“İlkgençlik ve sonrasına ilişkin notlar ve izdüşümler, hem yazarların içdünyasında hem de bugünün okurlarında sıradışı yansımalara yol açacak nitelikte.”

"Bir araya gelmiş yazarlar" diye bahsetmişken onların adını açıklamadan da geçmeyelim...

Ahmet Büke Behçet Çelik

Celil Oker Cemil Kavukçu

Elif Şafak Enver Ercan

Esmahan Aykol Faruk Duman

Gaye Boralıoğlu Hakan Günday

Hatice Meryem Kadri Öztopçu

Karin Karakaşlı Leyla Ruhan Okyay

Mahir Öztaş Mine Söğüt

Murat Gülsoy Murathan Mungan

Müge İplikçi Necati Güngör

Necati Tosuner Nihat Ziyalan

Onur Caymaz Osman Şahin

Oya Baydar Özcan Karabulut

Selim İleri Sema Kaygusuz

Semih Gümüş Turgay Fişekçi

Yekta Kopan









Defalarca Kayboldum

Müren Beykan

Günışığı Kitaplığı Yay.

S.: 296

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Sonay Karaman

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