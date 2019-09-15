31 yazarımızın 15 yaşa yolculuğu: Defalarca Kayboldum

15 yaş her insan için büyülü bir dönem… Peki, neden büyülüdür? Bir insanın dünyada en çok yer kapladığı, yani hiçbir yere sığmadığı bir dönem olduğu için... Hayatında söz sahibi olmanın, sorgulamanın, düşünmenin şafak söküşü olarak da kabul edebiliriz. İnsana dar gelir dünya! Kalıpların içine girmek istemez. Bu nedenle de aile ve dünyayla hep çatışma içinde olur. Çoğu yazarın da kendi benliğine yolculuğun bir başlangıcı... Kaybediş ve kazanışların ilk hecesi olarak da tanımlayabiliriz. O yaşta ne kadar sancılı bir dönem geçirilir ve zorluklarla ne kadar boğuşulursa, hayata o derece hazırlıklı hale gelinir ve başarılara yelken açma gücüne kavuşulur. Bu yaşın büyülü olması, işte bundan kaynaklanıyor.
DEFALARCA KAYBOLDUM
Başarılı editör Müren Beykan’ın hazırladığı “Defalarca Kayboldum”, çağımızın önemli yazarlarını, 15 yaşın duygu evreninde buluşturuyor. Beykan, günümüzde beğenerek okuduğumuz yazarların; yalnızlığa, sevince, kedere, umuda, kısacası o yaşın getirdiği her duyguya tanıklık etmemizi sağlıyor. Bütün gerçekliği ve samimiyetiyle kaleme alınmış şiir, anı ve öykü türündeki eserler, 15 yaşındaki insanın ruh halinin izini sürüyor. Yeni tasarımı ile güncellenen kitap, ilk gençlik yıllarının getirdiği her ne varsa okuyucunun gözleri önüne seriyor.
Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama var:
“İlkgençlik ve sonrasına ilişkin notlar ve izdüşümler, hem yazarların içdünyasında hem de bugünün okurlarında sıradışı yansımalara yol açacak nitelikte.”
"Bir araya gelmiş yazarlar" diye bahsetmişken onların adını açıklamadan da geçmeyelim...
Ahmet Büke Behçet Çelik
Celil Oker Cemil Kavukçu
Elif Şafak Enver Ercan
Esmahan Aykol Faruk Duman
Gaye Boralıoğlu Hakan Günday
Hatice Meryem Kadri Öztopçu
Karin Karakaşlı Leyla Ruhan Okyay
Mahir Öztaş Mine Söğüt
Murat Gülsoy Murathan Mungan
Müge İplikçi Necati Güngör
Necati Tosuner Nihat Ziyalan
Onur Caymaz Osman Şahin
Oya Baydar Özcan Karabulut
Selim İleri Sema Kaygusuz
Semih Gümüş Turgay Fişekçi
Yekta Kopan
Defalarca Kayboldum
Müren Beykan
Günışığı Kitaplığı Yay.
S.: 296
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Sonay Karaman
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