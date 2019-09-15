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31 yazarımızın 15 yaşa yolculuğu: Defalarca Kayboldum

Edebiyatımızın 31 özgün kaleminin, gençlik yıllarıyla yüzleşmelerine tanıklık etmeye ne dersiniz?

Özel İçerik | 15.09.2019 - 12:01..
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Müren Beykan

15 yaş her insan için büyülü bir dönem…  Peki, neden büyülüdür? Bir insanın dünyada en çok yer kapladığı, yani hiçbir yere sığmadığı bir dönem olduğu için... Hayatında söz sahibi olmanın, sorgulamanın, düşünmenin şafak söküşü olarak da kabul edebiliriz. İnsana dar gelir dünya! Kalıpların içine girmek istemez. Bu nedenle de aile ve dünyayla hep çatışma içinde olur. Çoğu yazarın da kendi benliğine yolculuğun bir başlangıcı... Kaybediş ve kazanışların ilk hecesi olarak da tanımlayabiliriz. O yaşta ne kadar sancılı bir dönem geçirilir ve zorluklarla ne kadar boğuşulursa, hayata o derece hazırlıklı hale gelinir ve başarılara yelken açma gücüne kavuşulur. Bu yaşın büyülü olması, işte bundan kaynaklanıyor.

31 yazarımızın 15 yaşa yolculuğu: Defalarca Kayboldum

 

DEFALARCA KAYBOLDUM

Başarılı editör Müren Beykan’ın hazırladığı “Defalarca Kayboldum”, çağımızın önemli yazarlarını, 15 yaşın duygu evreninde buluşturuyor. Beykan, günümüzde beğenerek okuduğumuz yazarların; yalnızlığa, sevince, kedere, umuda, kısacası o yaşın getirdiği her duyguya tanıklık etmemizi sağlıyor. Bütün gerçekliği ve samimiyetiyle kaleme alınmış şiir, anı ve öykü türündeki eserler, 15 yaşındaki insanın ruh halinin izini sürüyor. Yeni tasarımı ile güncellenen kitap, ilk gençlik yıllarının getirdiği her ne varsa okuyucunun gözleri önüne seriyor.

 

31 yazarımızın 15 yaşa yolculuğu: Defalarca Kayboldum

 

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama var:

“İlkgençlik ve sonrasına ilişkin notlar ve izdüşümler, hem yazarların içdünyasında hem de bugünün okurlarında sıradışı yansımalara yol açacak nitelikte.”

31 yazarımızın 15 yaşa yolculuğu: Defalarca Kayboldum

 

"Bir araya gelmiş yazarlar" diye bahsetmişken onların adını açıklamadan da geçmeyelim...

 

Ahmet Büke                                                  Behçet Çelik

Celil Oker                                                     Cemil Kavukçu

Elif Şafak                                                       Enver Ercan

Esmahan Aykol                                           Faruk Duman

Gaye Boralıoğlu                                            Hakan Günday

Hatice Meryem                                             Kadri Öztopçu

Karin Karakaşlı                                              Leyla Ruhan Okyay

Mahir Öztaş                                                  Mine Söğüt

Murat Gülsoy                                                 Murathan Mungan

Müge İplikçi                                                  Necati Güngör

Necati Tosuner                                               Nihat Ziyalan

Onur Caymaz                                                Osman Şahin

Oya Baydar                                                    Özcan Karabulut

Selim İleri                                                      Sema Kaygusuz

Semih Gümüş                                                Turgay Fişekçi

Yekta Kopan


31 yazarımızın 15 yaşa yolculuğu: Defalarca Kayboldum


Defalarca Kayboldum

Müren Beykan

Günışığı Kitaplığı Yay.

S.: 296

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Sonay Karaman

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