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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Lice'de düzenlenen operasyonda 974 kilo 150 gram esrar ve 1 milyon 349 bin 104 kök hint keneviri yakalandı.

AA | 21.08.2019 - 09:28..
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarla ilgili detaylı bilgi valilik tarafından sağlandı.

OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi dağlık ve kırsal alanında, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek, teröristler ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucuyu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla 19 Ağustos'ta saat 22.00'den itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan "Şehit Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık-165 Operasyonu"nun dün saat 22.00'de başarıyla tamamlandığı bildirildi.

1 MİLYON KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 7 ayrı noktada toplam 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ve 974 kilo 150 gram esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, R.K, R.Ö, M.A. ve A.A'nın gözaltına alındığı belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

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