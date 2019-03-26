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32 MP kameralı Samsung Galaxy A70 tanıtıldı

Samsung, Galaxy A serisinin en yeni üyesi Galaxy A70'i resmi olarak tanıttı.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 11:17..
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32 MP kameralı Samsung Galaxy A70 tanıtıldı

Samsung, Galaxy S10 serisi ve katlanabilir telefon Galaxy Fold'dan sonra yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Galaxy A serinin en yeni üyesi Galaxy A70'i resmi olarak tanıtan Samsung, özellikle büyük ekranlı telefon hayranlarını sevindirdi.

Damla çentikli Infinity-U ekran tasarımı ile dikkat çeken Samsung Galaxy A70'in özelliklerine, hep beraber göz atalım.

samsung

SAMSUNG GALAXY A70 ÖZELLİKLERİ

Damla çentikli Infinity-U tasarımı sayesinde oldukça yüksek bir ekran-gövde oranı sunan Galaxy A70, 6.7 inç Full HD+ Super AMOLED bir ekrana sahip. Henüz açıklanmayan 8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan telefonda, 6 / 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı bulunuyor.

32 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üç arka kameraya sahip Galaxy A70'in, ön tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. 4500mAh batarya kapasitesine sahip telefon, aynı zamanda 25W hızlı şarjı da destekliyor.

Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip telefonun, çıkış fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Telefon ile ilgili diğer özellikler belli olduğunda sizlere aktaracağız.

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