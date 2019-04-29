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32 MP ön kameralı Redmi Y3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Sahip olduğu güçlü ön kamera ile selfie tutkunlarına özel olarak üretilen Redmi Y3'ün çıkış fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 15:41..
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Xiaomi'nin alt markası olarak akıllı telefonlar piyasaya çıkaran Redmi, yeni giriş-orta seviye telefonu Redmi Y3'ü resmi olarak tanıttı. Sahip olduğu güçlü ön kamerası ile selfie tutkunları için geliştirilen telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına bir göz atalım.

redmi y3

REDMI Y3 ÖZELLİKLERİ

6,26 inç büyüklüğünde HD+ ekran çözünürlüğü ile kullanıcıların karşısına çıkan Redmi Y3Snapdragon 632 işlemciye ve Adreno 506 grafik birimine sahip. 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenekle satışa çıkacak telefonda, Android 9 Pie işletim sistemi ve 4000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

redmi

ÖN KAMERASI OLDUKÇA İDDİALI

12 MP + 2 MP çift arka kameraya sahip Redmi Y3, 32 MP'lik güçlü ön kamerası ile dikkat çekiyor. Yapay zeka teknolojisi sayesinde geliştirilmiş sahne tanıma özelliği sunan ön kamera, selfie çekimlerinde de oldukça iddialı.

Siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacak Redmi Y3'ün satış fiyatı ise aşağıdaki gibi olacak:

  • 3 GB RAM + 32 GB depolama: 143 dolar
  • 4 GB RAM + 64 GB depolama: 171 dolar

 

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