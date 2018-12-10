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Adil Öksüz için 320 boş operasyon düzenleyen müdüre yeniden gözaltı

Başsavcılık kaçma şüphesi yok diye serbest bırakılan Ercan Özoğluöz için itirazda bulundu.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 08:06..
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Adil Öksüz için 320 boş operasyon düzenleyen müdüre yeniden gözaltı

FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında açığa alınan 320 boş adrese operasyon düzenlediği ve örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edilen eski Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, tekrar gözaltına alındı.

Adil Öksüz için 320 boş operasyon düzenleyen müdüre yeniden gözaltı

HAZİRAN AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nce FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan eski Sakarya İl Emniyet Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla Haziran ayında yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklanmıştı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Özoğluöz, yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce önceki gün tahliye edildi. Ercan Özoğluöz Başsavcılığın karara itiraz etmesi ile tekrar gözaltına alındı.

Adil Öksüz için 320 boş operasyon düzenleyen müdüre yeniden gözaltı

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