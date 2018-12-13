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Afrin'de bir askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Afrin'de görevli Türk askerlerine Tel Rıfat bölgesinden ateş açıldı, 1 asker şehit oldu.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 19:11..
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Afrin'de bir askerimiz şehit oldu

Afrin’deki üs bölgelerinde görevli Türk askerine, kuzey kısımda bulunan Tel Rıfat kasabasındaki PKK/PYD’li teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Açılan ateş sonucu üs bölgesindeki 1 asker şehit oldu. Afrin’deki TSK birlikleri ise bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’nın olayla ilgili yaptığı açıklamada ise "Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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