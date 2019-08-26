Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

MÜTHİŞ PSİKOLOJİ

... Önemsiz gibi görünen bu küçücük ayrıntıların mücadelesi içinde silinip gider sizi siz yapan sınırlarınız. Çünkü “özgürlük” sandığınız gibi “sınırsız” olmak demek değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız.

Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber...

Müthiş Psikoloji

Kolektif

Destek Yay.

S.: 176

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YAZ

Yakın gerçeklik üzerine yazılan kişisel ve fantastik bir ansiklopedinin dördüncü ve son cildinde Karl Ove Knausgaard fıskiyeler, sümüklü böcekler, kediler, gözyaşları, uğur böcekleri, kurtlar ve yengeçlerden bahsediyor. Aynı zamanda Yaz mevsiminin getirdiği düşünceler, hatıralar, özlemler, sanat ve edebiyat deneyimleri eşliğinde bir ailedeki küçük olaylar serisini kaleme alıyor. Hepsi de kayıp giden geçmiş anları yakalama çabasının yoğunluğunda yazıya dökülüyor. Yaz, olanların ve olabileceklerin yakınındaki olanakların ve her şeyin aslında ne kadar da farklı gelişebileceğinin hikâyesi.

Yaz

Karl Ove Knausgaard

Monokl Yay.

S.: 376

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BÖLÜNMÜŞ TOPRAKLAR

İsimsiz Şehir, savaşı sonlandırmak isteyen Dao ve Yisun güçleri tarafından kuşatma altında. Şehirdeki insanlar ise ikisi arasında kapana kısılmış durumda. Serinin üçüncü ve son kitabında Faith Erin Hicks, heyecanı doruğa çıkartıyor. İsimsiz Şehir ustaca kurulan dünyalar, heyecanlı savaş sahneleri ve dokunaklı arkadaşlıklarla günümüzün en iyi fantastik serilerinden biri olarak haklı yerini kazanmıştır...

Bölünmüş Topraklar

Faith Erin Hicks

Alfa Yay.

S.: 270

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BİR DELİ BAHAR GÜNÜ

Bahar'ın hayatı en gizli hayallerinin, rüyalarının da ötesinde bir düzene girmiştir ve artık güzel günlerin kendisini beklediğinden neredeyse emindir. Çünkü âşık olduğu adamla, âşığı olduğu şehirde, güzel İzmir'inde mutluluğa yelken açmanın tatlı hazırlığı içindedir. Ancak iş ciddiye bindiğinde evdeki hesap çarşıya uymaz...

Bir Deli Bahar Günü

Damlanur Büyükşen

Müptela Yay.

S.: 384

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KIRMIZI BÜLTEN

Magnitsky Yasası’nın doğuş hikâyesi... Kırmızı Bülten Rus yetkililerin Magnitsky’nin tutuklanması ve öldürülmesini el birliğiyle örtbas etmelerini ifşa ediyor ve menfur gerçekleri açığa çıkarmak için Kremlin’in karanlık yüzüne ışık tutuyor. Magnitsky’nin çalıştığı serbest yatırım fonunun yöneticisi Bill Browder, 1990’larda New York ve Londra’nın baş döndürücü finans dünyasında başlayan hikâyesini, Sovyet sonrası Moskova’nın çalkantılı atmosferinde acımasız oligarklarla savaşını ve Putin’in emriyle Rusya’dan sınır dışı edilişini bizi etkileyici bir yolculuğa çıkararak anlatıyor...

Kırmızı Bülten

Bill Browder

Pegasus Yay.

S.: 480

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KÜL

... Anka da Enka da tekrar bedenlerine kavuşurlar. Enka, Jaryan adında bir büyücünün içine girer ve Anka bu kez zihin gücüyle, dahası ölümle sınanmaya mecbur bırakılır. Şimdi Anka’nın tek bir soruya cevap vermesi gerekmektedir: Bir insan güç ve taht için ne kadar ileri gidebilir? Anka olgunlaşmıştır ve artık kül olma zamanı gelmiştir.

Kül

Melodi Baç

Müptela Yay.

S.: 360

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ROVERANDOM

1925 yılında, dört yaşındaki Michael Tolkien kumsalda gözdesi olan oyuncak köpeğini kaybetti. J.R.R. Tolkien de oğlunu teselli etmek için, büyüyle oyuncağa dönüştürülen Rover isminde bir köpeğe ve onu eski haline döndürebilecek büyücüyü arayışına dair bir hikâye uydurdu... Zekice örülmüş ve kelime oyunlarıyla bezeli Roverandom’un, başta Hobbit’le aynı sene, 1937’nin Ocak ayında basılması planlansa da yayıncılar bir devam kitabı istediğinden eser yayımlanamamıştır. Tolkien bunun yerine Yüzüklerin Efendisi’ni yazmaya başlamıştır. Roverandom ise nihayet 1998 yılında genç okurlarıyla buluşmuştur.

Roverandom

J. R. R. Tolkien

Çev.: Niran Elçi

İthaki Yay.

S.: 120

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CAN'LI YOLCULUK

Bazen tek sözcük bile bir öyküdür, sanat eserine uzanan bir ışıktır. Yeter ki o sözcüğü sezgilerinle algıla, içtenlikle yansıt. Can’lı Yolculuk uzunlu kısalı öykülerle dokuyor bir hayatı. Kimi zaman dolu dolu yaşanan bir ömürden kesitler veriyor kimi zaman da karşılaşılan ilginç bir olayı, hatıraları ve beklenmedik rastlantıları anlatıyor...

Can'lı Yolculuk

Can Göknil

Can Yay.

S.: 88

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KIZ ÇOCUĞU

Bir intikam hikayesi… Onur Ünlü’nün ilk romanı doludizgin, vurucu ve tavizsiz.

Kız Çocuğu

Onur Ünlü

Doğan Kitap

S.: 264

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AY ESKİR GÜN IŞIRKEN

... Fadime Uslu, hafiflik ve ağırlık, yaşam ve ölüm, geçmiş ve bugün, yabani doğa ve kent yaşantısı gibi karşıtlıklarla ördüğü öykülerinde zamanın müziğini yakalama uğraşında. Bununla birlikte kitlelere aşılanan korkuya inatla direnen, gerçeğin peşindeki insanları anlatmaktan asla geri durmuyor. Ay Eskir Gün Işırken’deki öyküler –ve öykü içindeki öyküler– çok katmanlı anlatımı ve alabildiğine duyarlı yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Ay Eskir Gün Işırken

Fadime Uslu

Can Yay.

S.: 136

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Damla Karakuş

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