5 bin Suriyeli Ramazan Bayramı için ülkesine gitti

Suriye’de 9 yıldır süren iç kargaşa ve terör örgütlerinin zulmünden kaçarak Türkiye’ye yerleşen Suriyeliler, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı ile huzur ve barışın geldiği bölgelere gidiyor.

RAMAZAN BAYRAMI İZNİ

Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler, Kilis Valiliği'nin izni ile çoğunlukla Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Carabulus, Afrin ilçeleri, Mare, Soran, Aktarin kasabalarına gidiyor.

6 BÜYÜK ÇADIR KURULDU

Bu sabah itibarıyla Kilis’ten, 5 bin civarında Suriyeli ülkesine gitti. Göç İdaresi tarafından 6 büyük çadırın kurulduğu alanda, bütün tedbirlerin alındığı bildirildi.

RANDEVU SİSTEMİNE GÖRE ÜLKEYE GİRİŞ ONAYLANIYOR

Online randevu sisteminde kayıtlı ise ülkelerine gitmelerine izin verilen Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan kayıt işlemlerinden sonra İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından yurt dışına çıkış işlemlerinin ardından ülkeye geçmeye başladılar.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ GÖREVDE

Sağlık Müdürlüğü görevlileri, 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini, aşı kartı olmayanlara aşı yapıldığını bildirdi.