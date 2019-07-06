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5 ilde bahis operasyonu: 20 gözaltı

Sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 20 kişi gözaltına alındı.

İHA | 06.07.2019 - 09:50..
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Bursa'da yaşayan Y.S. adlı şahıs, sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibata geçen bir kişi tarafından kazanılmış görünümlü sahte iddaa kuponu yöntemiyle dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI TAKİBE ALINDI

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli ile ilişkisi bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

5 ilde bahis operasyonu: 20 gözaltı

DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Yaklaşık 10 ay süren teknik takip ve incelemede şüphelilerin, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

5 ilde bahis operasyonu: 20 gözaltı

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Aydın ve Tekirdağ'da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen E.A. ile birlikte 20 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte iddaa kuponları ve bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarınca şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, mali profilleri ile orantısız şekilde para transfer işlemleri gerçekleştirdikleri belirlendi.

5 ilde bahis operasyonu: 20 gözaltı

7 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 3'ü, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 17 kişiden 7'si tutuklandı, 10'u ise 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

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