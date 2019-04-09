Ruhani ABD'yi tehdit etti

Slingshot'ta bir ayılıp bir bayılan genç kız

Rusya ile Suriye'de atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor

1 Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi Kuzey Irak'ta PKK'lı terörist Savaş Porsipi öldürüldü.

2 Mama hırsızı market çalışanına yakalandı Beykoz'daki bir markete giren hırsız, montunun cebine sakladığı ve eline aldığı paket mamalarla tam kaçarken, market çalışanına yakalandı. Hırsızlık anları kameralar tarafından kayda alındı.

3 Hatalı sollama yapan motosikletli kaza yaptı Bursa'da, seyir halinde olan bir araç, kaza yapmasına sebep olduğu motosiklet sürücüsünü fark etmesine rağmen durmayıp yoluna devam etti.

4 Ankara merkezli 23 ilde 63 kişiye FETÖ gözaltısı Örgüt soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda mahrem yapı üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

5 Xiaomi Mi 9'un Türkiye fiyatı belli oldu Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu Mi 9, ülkemizde satışa çıktı. Telefonun özelliklerine ve satış fiyatına göz atıyoruz.

6 İsrail sandık başında Seçimlerin yapıldığı gün yayınlanan bir karikatür iki aday arasında işgalcilik yönünden bir farkın olmadığını gösteriyor.