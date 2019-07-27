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6 yaşındaki YouTuber, 5 katlı mülk satın aldı

30 milyondan fazla takipçiye sahip 6 yaşındaki Güney Koreli YouTuber, Seul'de milyon dolarlık mülk satın aldı

AA | 27.07.2019 - 09:08..
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İki farklı YouTube kanalında 30 milyondan fazla takipçisi bulunan kız çocuğu Boram, ailesi tarafından kurulan Boram aile şirketi aracılığıyla Seul'de 8 milyon dolarlık 5 katlı mülkün yeni sahibi oldu.

AYLIK GELİRİ 3 MİLYON

İçeriklerini paylaştığı YouTube kanallarının birisinde 13,6 milyon, diğerinde ise 17,6 milyon takipçiye sahip Boram'ın bazı videoları 350 milyonun üzerinde izlendi.

Boram'ın aylık gelirinin 3 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Forbes'a göre geçen sene en çok gelir elde eden YouTuber, 22 milyon dolarlık kazancıyla 7 yaşındaki ABD vatandaşı Ryan Kaji olmuştu.

6 yaşındaki YouTuber, 5 katlı mülk satın aldı

BAZI VİDEOLARI ŞİKAYET EDİLDİ

Çocukları Koruyun (Save the Children) adlı sivil toplum örgütü, 2017 yılında Boram'ın videolarının çocuk izleyicilerin duygusal ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğine dair şikayetler almıştı.

Örgüt, Boram'ın babasının cüzdanından para çaldığı ve otomobil sürdüğü bir videoyu polise bildirmişti.

Seul Aile Mahkemesi, Boram'ın ebeveynine, çocuk istismarını önlemek amacıyla oluşturulan danışmanlık kursunu tamamlaması cezası vermişti.

6 yaşındaki YouTuber, 5 katlı mülk satın aldı

6 yaşındaki YouTuber, 5 katlı mülk satın aldı

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