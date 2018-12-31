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60 yılda 6 bine yakın kitap biriktirdi

Afyonkarahisar'da emekli inşaat mühendisi Ülkü Akcüre, 60 yılda 6 bine yakın kitabı bir araya topladı.

DHA | 31.12.2018 - 09:07..
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Ülkü Akcüre'nin, lise döneminden sonra kitap okumaya ilgisi giderek arttı. Tarih, sosyoloji ve felsefe başta olmak üzere çeşitli kitapları okuyan Ülkü Akcüre, emekli olduktan sonra 2004 yılında ofisini kütüphaneye çevirdi.

Akcüre'nin kütüphanesinde; 6 bine yakın kitabın yanı sıra İstiklal Savaşı, Osmanlı dönemi, arkeoloji, sanat eserlerine ve mimarlara ait makale ve fotoğrafların yer aldığı 12 dosya da bulunuyor.

KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAYAN KİTAP MERAKI

Ülkü Akcüre, 60 yıldır kitap okuduğunu söyledi. Kütüphanesindeki tüm kitapların kendisine ait olduğunu aktaran Ülkü Akcüre, ortaokul yıllarında futbola ilgisinin, lise yıllarında kitap okumaya dönüştüğünü söyledi.

60 yılda 6 bine yakın kitap biriktirdi


"LİSEDEYKEN KÜÇÜK BİR KÜTÜPHANEM VARDI"

Kitap okumayı çok sevdiğini anlatan Ülkü Akcüre, "Ortaokul sonuna kadar futbolu iyi biliyordum. Boyum uzun olduğu için hep kalecilik yapıyordum. Liseye başlayınca kitap merakı uyandı. Lisedeyken bile küçük bir kütüphanem vardı. Üniversiteye gidince ve İstanbul'da okuduğum için Sahaflar Çarşısı'nın müdavimi oldum" diye konuştu.

"TARİH KİTAPLARINA MERAKLIYIM"

Akcüre, "Sahaflardaki esnaf beni tanıyordu ve çok kitap aldım. Daha çok tarih kitapları aldım. İstiklal Savaşı kitaplarını temin ettim. Bir de gazete koleksiyonum var. Gazetelerde İstiklal Savaşı'na, Osmanlı dönemine, arkeolojiye, sanat eserlerine ve mimarlara ait ne kadar yazı ve fotoğraf varsa bunları temin ettim. 12 dosyada onları toparladım. Hala toparlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

60 yılda 6 bine yakın kitap biriktirdi

"5 BİN İLE 6 BİN CİVARINDA KİTAP VAR"

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) yönetiminde bir defa kütüphanesinin tez konusu yapılması noktasında ricada bulunduğunu belirten Ülkü Akcüre, "'Bir tarih meraklısının kitapları' diyerek tez yapılmasını istedim. Fakat olmadı. Burada 5 bin ile 6 bin civarında kitap var. Bu sayıya makaleler dahil değil. 5 bin ile 6 bin kadar da makale var. Makaleler de İstiklal Savaşı ve Osmanlı tarihine ait. Ayrıca Selçuklular ve Orta Asya Türklerine ait makaleler de kütüphanemde bulunuyor" diye konuştu.

60 yılda 6 bine yakın kitap biriktirdi

"DÖRT BİNE YAKININI TAMAMEN OKUMUŞUMDUR"

Kitapların hepsinin elinden geçtiğini, ayrıca hiç rastgele kitap almadığını vurgulayan Akcüre, "Meraklısı olduğum kitabı aldım. Aldığım kitaba mutlaka bakmışımdır. Her bir kitap ayrı ayrı elimden geçmiştir. Bunlardan 4 bine yakınını okumuşumdur. Geriye kalan 2 bin kadarını da lüzum oldukça okuyorum. İlim tarihine meraklı olduğum için özellikle bu kitapları da temin ettim" şeklinde konuştu.

60 yılda 6 bine yakın kitap biriktirdi


KİTAP OKUYUN TAVSİYESİ

Gençleri kitap okumaya davet eden Ülkü Akcüre, okumayı sevenlere de tavsiyelerde bulundu. Akcüre, "Okuyan insan başarıyı daha iyi kavrar. Zaten kültür demek doğruyu eğriden ayırmak demek. Okuduğunu ve duyduğunu anlamak demek. Cahil birisine tarih kitabını verseniz onu anlamaz ve bir sayfa okumadan atar. Ama tarih ve kültür bilgisi varsa onu rahatlıkla okur. Bana felsefe ve sosyoloji kitabı verseniz rahatlıkla okurum ve zevk alırım. Neden, temeli var çünkü. Temeli olması lazım. Temel yoksa ondan zevk almaz" dedi.


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