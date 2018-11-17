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Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteğiyle düzenlediği 2018 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerine verildi.

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 09:44..
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Ödül töreni, 37. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki Kınalıada Salonu'nda düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan vakfın mütevelli heyeti başkanı Solmaz İlhan, vakfın kuruluşuna ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

ATTİLA İLHAN'I ANLATTI

Ödüllerin bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini anımsatan İlhan, "Attila İlhan genç yaşlarında henüz lise talebesiyken kendisi için kişisel bir hedef belirlemiş ve son gününe kadar ideallerine ulaşmak için özverili ve disiplinli bir yaşam sürdürmüştür. Geride bıraktığı eserlerin kendisi gibi yaşam idealleri doğrultusunda yürüyen gençlere destek olması İlhan ailesi için çok büyük mutluluktur" şeklinde konuştu.

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

"GENÇLERE DESTEK OLDU"

Ödüllerin onursal başkanı eleştirmen Doğan Hızlan, "Ödüller benim için her zaman önemlidir. Tabii ki bu ödüllerin iki cephesi var, ödül jürileri ve jürinin ödül verdiği sanatçılar, yazarlar, şairler, romancılar, öykücüler. Şimdiye kadar Attila İlhan çalışmaları bu dikkat edilmesi gereken dengeyi kurdu. Attila İlhan başka gençlerin yeni yeteneklerin de yükselmesi için çalışmıştır. Yayınevi yöneticiliği sırasında daima bugünün çok önemli yazarlarının o günün genç kuşağının kitaplarını yayınlanmasına tanınmalarında büyük rol almıştır" dedi.

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Törende, şiir dalındaki ödül "Camekan" kitabıyla Mehmet Can Doğan'a verilirken, İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise "Bihaber" kitabıyla Fatih Baha Aydın'a takdim edildi.

"Ecza Kışı" kitabıyla Oğulcan Kütük ve "Ters Akıntı" kitabıyla M. Sadi Karademir arasında paylaştırılan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü de sahiplerine verildi.

Roman Ödülü, Hep Kitap'ın yayımladığı "Uyanan Güzel" romanıyla Jale Sancak ve Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkan "Sıfır" adlı romanıyla Onur Caymaz arasında paylaştırıldı.

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

ATTİLA İLHAN EDEBİYAT ÖDÜLLERİ

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı, İlhan'ın eserlerinde yansımaları bulunan, misyonuna layık eserlerin desteklenmesini hedefliyor. Vakıf, bu ödüllerle ayrıca İlhan'ın hayattayken yaptığı gibi, ilk kitapları yayımlanan genç yazarları teşvik etmeyi amaçlıyor.

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