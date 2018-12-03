Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

MARIE CURIE

Bilim için hayatını tehlikeye attı ama Marie Curie’nin tek düşündüğü insanlığa bir katkı sağlamaktı.

Marie Curie - Bilimin Devleri

Kathleen Krull

Çev.: Uğur Mehter

Martı Yay.

S.: 128

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MATİLDA ETKİSİ

Matilda bilime ve icatlara bayılır. Marie Curie, Leonardo Da Vinci ve Thomas Edison onun kahramanlarıdır ve bir gün kendisi de ünlü bir mucit olmayı istemektedir. Okuldaki bilim yarışmasını adaletsizlik yüzünden kazanamayınca çok üzülür. Özellikle de jüri yarışmaya katıldığı icadı kendisinin yaptığına inanmayınca. Çünkü o bir kızdır.

Matilda Etkisi

Ellie Irving

Çev.: Çiğdem Köfüncü

Martı Yay.

S.: 272

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ŞİMDİLİK HAVADİSLER BUNLAR

Derin nefes al. Belli etme. Kızarıklık geçene kadar bekle. Tekrar tepsiyi al, içeri yürü. Yürürken yüzüne koca bir gülümseme yerleştirmeye çalış. Ağız dolusu gülmelisin; doktor öyle söylüyor. Tabi bunu parantez içinde söyledi. Fısıltıyla. Hep arasında olduğumuz korku ile ümit yok mu; işte o ümit için moral çok önemliymiş. Gülersem, neşelenirsem, sevindirirsem, güldürürsem, yedirirsem, içirirsem, iyi bakarsam, ümit varmış. Ben de ümitvarım. Şimdilik havadisler bunlar.

Şimdilik Havadisler Bunlar

Erhan Genç

Türk Edebiyat Vakfı Yay.

S.: 128

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RUHU TERBİYESİZ ADAM

Çalışma denen esaretin sırtımızdaki en ağır yük, paranın ayaklarımıza bağlanmış prangalar olduğunu düşündünüz mü hiç?

Ruhu Terbiyesiz Adam

Ferhan Şayılman

Gece Kitaplığı

S.: 256

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DERİN DÜKKAN

Derin dükkânın dışı taşra ve kimsesizlik. Ben orada her gün başka biri oluyorum. Sen bu ruh çöküntüsünü içinden çıkarıp okuduğun kitaplara atabiliyorsun. Bazen kitaplar da yetmiyor sana, bizim elimize yüzümüze bulaştırıyorsun. Ne kadar dertlensek de gülsek de bizden geriye dükkânda cezvede kurumuş bir telve kalıyor, ertesi gün ve diğer ertesi günler, o cezveyi ben yıkıyorum.

Derin Dükkan

Celalettin Murat

Türk Edebiyat Vakfı Yay.

S.: 136

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KIRMIZI ÇANTALI KADIN

Acılar da sevinçler gibi birçok şey fısıldar elbette. İnsanın acıları, evrenin bir parçasıdır. Benen Çetindağ, hayata tam da bu noktadan bakıp tek kelimeyle “kadının öyküsü”nü yazıyor, adeta kadının sesi oluyor. Kırmızı Çantalı Kadın, her gün yan yana geldiğimiz insanlara, söylenemeyene, başkasının acılarına bir bakış denemesi. İçten, içimizden, sıcacık öyküler...

Kırmızı Çantalı Kadın

Benen Çetindağ

Yitik Ülke Yay.

S.: 80

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CEMİL MERİÇ'TE TARİH VE TOPLUM

Bu güzel ve didaktik kitapta entelektüel, batılılaşma, oryantalizm gibi kavramların ülkemizde geçirdiği süreçleri görmenin yanı sıra Abdullah Cevdet, Ahmed Midhat, Nurullah Ataç ve Mehmed Âkif gibi münevver ve tarihî şahsiyetlerin serüvenlerine de tanıklık etmiş olacaksınız. (Prof. Dr. Mustafa Oral)

Cemil Meriç'te Tarih ve Toplum

Ali Yılmaz

Yelkovan Yay.

S.: 108

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İYİ ARKADAŞLAR

Kuş, kendisi için seçeceği en iyi arkadaşın herkesten güçlü olmasını istiyor. Bu yüzden en güçlünün kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Güneş mi, bulut mu, dağ mı, rüzgâr mı, yoksa bir fare mi? Kim en güçlü? Ünlü yazar Julia Donaldson’dan eğlenceli bir drama etkinliği!

İyi Arkadaşlar

Julia Donaldson

Çev.: Derin Erkan

1001 Çiçek Yay.

S.: 20

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CANAVAR GÖRDÜM SANKİ

İçinden hatta tam ortasından deniz geçen ışıklı bir şehir vardı. Sıcak bir yaz gecesi o güzel şehrin çocuk sakinlerinden Vili, ürkek aslan Melo, köpeği bay Burun ve uzun çorap fare Kiki yatağa yerleşmiş uykuya dalıyorlardı ki! O da ne! Elbise dolabının kapağı gıcırtı ile aralandı… Bu bir canavar olmalıydı, evet, evet hep birlikte bağırdılar ; canavaaaar !!!

Canavar Gördüm Sanki

Şirin Dağtekin Yenen

Hürriyet Kitap

S.: 32

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ÇOCUKLARIN GÜCÜ ADINA

Çocukların Gücü Adına, yazarın ikinci kitabı ancak çocuklar için kaleme aldığı ilk eser. Dört ayrı hikâyeden oluşan kitapta, hayal kurabilen ve hayalleri için çok çalışan çocuk kahramanlar karşılıyor bizi. İyilikler yapan, kendilerini geliştirmeye çalışan, düşünmeyi seven çocuk kahramanlar, kitabı okuyacak çocuklara davranışlarıyla örnek oluyorlar.

Çocukların Gücü Adına

Cihat Şit

İyilik Atölyesi Yay.

S.: 32

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Damla Karakuş

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