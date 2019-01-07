7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

Yurtta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler tarafından birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Eğitime kar engeli gelen iller şu şekilde:

KIRIKKALE

Kırıkkale Valiliği etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.

KASTAMONU

Kastamonu'da da kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde okullar yarın için tatil edildi.

ÇANKIRI

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın bir gün ara verildiğini bildirdi.

SİVAS

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma nedeniyle bugün il merkezi ve merkez köylerinde taşımalı eğitime ara verildi, Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi.

UŞAK

Uşak'ta da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

BİTLİS

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köylerde 7 Ocak 2019 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Bitlis'in Mutki, Ahlat ve Tatvan ilçelerinde de tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verdi.

TOKAT

Kar yağışı dolayısıyla Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki belde ve köy okulları tatil edildi.

SAMSUN

Samsun'da da Vezirköprü'nün yanı sıra Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

ÇORUM

Çorum’da da kar yağışının etkili olduğu Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okulların yarın için tatil edildiği açıklandı.

KONYA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

ORDU

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, 6 ilçede eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Aybastı, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe ilçelerimizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçesinde Yokuşdibi İlkokulu ve Ortaokulunda, İkizce ilçesinin Yoğunoluk Mahallesi’ndeki Şehit Cezmi Sekmen İlkokulu, Yoğunoluk Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yoğunoluk Çok programlı Anadolu Lisesi'nde 7 Ocak Pazartesi günü bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir

KARAMAN

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'in 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kırşehir'in Akçakent, Akpınar ve Kaman ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği bildirildi.

AMASYA

Amasya'da, 2 ilçede okulların tamamı, 1 ilçede ise taşımalı eğitim yarın tatil edildi.

Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde tüm okullarda, Taşova ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

ELAZIĞ

Elazığ'ın Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda eğitime yarın ara verildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir’in Avanos, Acıgöl, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçelerinde okullar tatil edildi.

YOZGAT

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çayıralan ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.