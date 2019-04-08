FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye Köyü'nde içerisinde 4 kişi olan bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

4 KİŞİ YAKALANDI

Kimlik kontolü sırasında, 4 kişinin üzerlerinde taşıdıkları kimliklerin sahte olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin, haklarında farklı savcılıklar tarafından 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan soruşturma yürütülen eski başpolis S.A.(49) , eski jandarma öğretmen teğmen M.F.Ş. (31) ile örgüt okullarında öğretmenlik yapan Ö.Ö. (44) ve R.Ö.(38) oldukları belirlendi.

SORGULARI SÜRÜYOR

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmayı planladıkları belirlenen şüphelilerin, jandarmadaki sorguları sürüyor.