2019’da gidilesi 10 cool yer

Sık sık seyahat sitelerinde gezer dururum. Bir iki yıldır, tur şirketlerinden, Instagram gezginlerine; meşhur seyahat sitelerinden ünlü isimlere kadar müthiş bir 'egzotiklik' furyası aldı başını gidiyor. Nerede kaldı Paris, Nerede kaldı Maldivler... Popüler seyahat rotaları gezi listelerinden bir bir siliniyor. Devir Afrika devri: Bir de Türkiye. Çünkü hala ucuz ve güvenli.

Bakınız Amerikalı Forbes Dergisi de tıpkı böyle düşünüyor. Bu sene, uzmanların da hemfikir olduğu yeni seyahat güzergâhları İspanya'yı da, Fransa'yı da aşıyor.

TÜRK RİVİERASI REVAÇTA

2019'un Türkiye için bir sıçrama dönemi olacağı şüphesiz. Bu durumun farkında olan bir tek biz değiliz. Dünya çapında nam salmış ünlü seyahat dergilerinden tutun, tur şirketlerine kadar herkes yatırımları için kolları sıvadı. Artan doğal afetler ve siyasi olaylar birçok popüler noktanın üzerini karaladı. İnsanlar daha uygun fiyatlarda daha güvenli bir tatil için Türkiye’ye akıyor. Üçüncü Havalimanı da turizm trafiğinin tuzu biberi olacak.

Güney Fransa'da Nice, Cannes, St. Tropez üçgeni Amerikalı tur şirketlerinin de listesinden silindi. Avrupasever gezginler de yavaş yavaş Türkiye'ye geri dönüyor. Bak, uzmanlar Fransa’nın güneyindense, Bodrum’u öneriyor. Güney Fransa sahillerinden farksız Ege kıyı şeridinde dizili şık mülkler, 2019 tatili için Fransa’dan daha ideal ve ucuz diyorlar. Benzer lüks arayışlarını plaj partileri ve beş yıldızlı otelleriyle karşılayan Bodrum bu sene de şıkır şıkır. Tam teşekkür bir otel serisi var şehrin. Avrupa standartlarının üzerine çıkan bir 'yaz tatili' için Bodrum'da hizmette sınır yok.

AZORLAR, PORTEKİZ

2019'un gezilesi yerler listesinde şaşırtan ikinci durak Portekiz. Bir Azorlar seyahati planlayıp farklı rotalara yelken açmanın zamanı geldi.

Azorlar, 9 adet volkanik adadan oluşan bir takımada. Tepelerin üzerindeki oldukça bakımlı çayırlarda otlayan inekler, göl ya da şelale ile kesilen tepeler… Azorlar’ın hemen her yerine Atlantik manzarası hâkim. Adalarda volkanik krater gölleri, doğal kaplıcalar ve ilginç plajlar var. Heyecan verici aktiviteler arasında tüplü dalış, kano, doğa yürüyüşü, balina izleme, kuş gözlemciliği, sörf ve daha fazlası mevcut.

DOĞU BHUTAN

Yirminci asrın ikinci yarısına kadar ismi pek duyulmamış Bhutan'a giden uluslararası turist sayısı her yıl artıyor; ancak gezginlerin çoğunluğu Batı ve Orta Butan'ın ünlü bölgelerini tercih ediyor. Tibet Platosu ile Hindistan yarı kıtası arasında yer alan Bhutan, kuzey sınırından güneye dik bir merdiveni andırıyor. Kendine özgü cazibe merkezlerine sahip olan Bumthang Vadisi, Trongsa, Gangtey, Punakha, Thimpu ve Paro gibi yerlerle tanışın. Yerel dokuma köylerini, çiftliklerini görün. İlginç tapınaklarını keşfedin.

Butan'da ilk birkaç gün lüks bir tatilden çok uzak olacak ama doğasında her geçen gün yenileneceksiniz.

LOS CABOS, MEKSİKA

Meksika çok büyük bir ülke ve nokta atışı yapmak çok önemli. Biz,”Aşağı Güney Kaliforniya” da denilen Los Cabos'la yeni yeni tanışmışken, bir çok Amerikalı bu ismi çok iyi biliyordu. Los Cabos’un harika plajları ve güzel restoranları olduğunu, denizin üzerinde ”El Arco” isimli doğa harikası kemerini, sörf tutkunlarının tercih ettiğini, ünlü yıldızların burayı mesken tuttuğunu öğrenmiş olduk. Buraya gelen turistlerin çok büyük bir bölümünü Kaliforniya eyaletinden gelen Amerikalılar oluşturuyor. Fakat 2019'da diğer seyahatseverlerin de radarına girmesi an meselesi.

BOGOTA, KOLOMBİYA

Bogota, Cartagena'nın esrarengiz çekiciliğine veya Medellín'in maddi gücüne sahip değil, ancak onlarca yıldır kendine has sanatsal özellikleriyle bir şekilde gözde olmayı başarıyor. Sokak sanatında bu ruhu görüyorsun. Fakirliğin ve zenginliğin birbirinden çok uzak olmadığı, rengarenk sokakları, yeşilliğin içerisinde kendine özgü bir şehir. Bogota, aynı zamanda Güney Amerika'daki en heyecan verici yemek merkezlerinden biri.

Kolombiya, kuşkusuz yazın haftalık bir tatili hak ediyor.

ETİYOPYA

Bu Doğu Afrika ülkesi, gezginlerin Hıristiyanlığın, Museviliğin ve İslamın kesişme noktasını tecrübe etme fırsatına sahip olduğu antik kültür potası olarak dünyaya adım atıyor. Fakirlik ve yoksulluk bir yana, parayla satın alınamayacak şeyler var Etiyopya'da. Yaşam tarzı, gelenekleri, doğası, kabileleri... Sadece bu ülkeye özgü özellikleriyle bu sene rövaçta. 21'inci yüzyılda, onca teknoloji savaşının içerisinde ilkelliğin gölgesine gidin. Eski inanışlar, alışkanlıklar, ilginç gelenekler yaşıyor burada. İnsanından, yemeğine gezmesi bir başka.

MADAGASKAR

Hep gitmek istemişimdir. Bu harika dünya, hem doğal güzellikler hem de eşsiz araziler açısından keşfedilecek çok fazla biyolojik çeşitliliğe sahip. Flora ve faunaları, vahşi yaşamın yüzde 90'ından fazlası Madagaskar'a özgü, rakipsiz. Madagaskar 70 milyon yıldır dış dünyadan izole bir tabiatı kucaklıyor. Adadaki bitkiler ve hayvanların neredeyse tamamı sadece Madagaskar'da ve özel hayvanat bahçelerinde görülebilir.

Madagaskar'ın kültürel bir tabu haline gelen Lemurlarını görmelisin.

MOĞOLİSTAN

Geniş açık alanları, etkileyici manzaraları ve sıcak göçebe kültürüyle Moğolistan da cool listede. İlkelliğin 21'inci yüzyılla buluştuğu kusursuz yaşam serüveni Moğolistan'da yüz buluyor. Moğolların hala büyük bir çoğunluğu Yurt adı verilen Ger’lerde (Büyük Çadır) yaşar.

Güreşleri, yemekleri, atları, doğası ve adetleriyle öne çıkan Moğolistan'ın da egzotik bir yer olduğu şüphesiz. Yerel kıyafetleri bile insanı cezbediyor. Farklı bir yaşam tarzı görmek, ilginç bir kültür deneyimlemek için başta başkent Ulan Batur'a, sonrasında daha kırsal(Hovd, Ölgi) kesimlere gidin. 2019 herkes için aynı geçmesin; sen kendi farkını yarat ve gidilmeyeni tercih et.

PAKİSTAN

Karla örtülü Rakaposhi Dağı'nın sahip olman gereken büyük bir macera olduğunu kabul etmelisin. Pakistan'ın kuzeyinde duran dağ, Nagar Vadisi'nde ve yerel dilde “parlak duvar” anlamına geliyor. Rakaposhi kamp üssünü sadece 2 günde kolayca tamamlayabilirsiniz. Bir yanda dağ sınırları içinde, diğer yanda kum tepeleriyle dolu çöllerdeki çeşitli etnik gruplarla dolu çok sayıda kültür... Kuzey eteklerinde ya da güney çöl bölgelerinde yaşayan etnik gruplar, gelenekler, büyüleyici kültürler, her çeşit yiyecek, parlak giysiler ve etkileyici yapılar ile ortaya eşi benzeri görülmemiş bir manzara çıkarıyor.

RUANDA

Ruanda Türkiye için henüz yeni bir ülke diyebiliriz. Dünyanın en büyük soykırımlarından birini yaşadı bu topraklar. Müthiş bir tarih, müthiş bir kültürü var.

Virunga'daki goril yürüyüşü ve altın maymunları izleme gibi samimi vahşi yaşam deneyimlerinin yanı sıra, lüks kır evi teklifleri de etkileyici. Ülkenin Burundi ile komşu olduğu kuzeybatısında bulunan Nyungwe yağmur ormanları koruma altına alınmış bir park. Bu park dağ gorillalarının görülebileceği nadir yerlerden biri. Bu yüzden çok sayıda turist çekmeyi başarıyor. Yüksek ağaçlarla kaplı ormanlar, maymunlar, nehirler ve şelaleleri Ruanda'ya gelen yabancı turistlerin uğrak yerleri.