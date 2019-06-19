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Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Yeni evlendiği eşinden boşanma kararı alan Zerrin Özer, evde bayılarak krize girdi.

Haber Merkezi | 19.06.2019 - 07:57..
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Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Üç yıldır birlikte olduğu 34 yaşındaki sevgilisi Murat Akıncı ile birlikte Zekeriyaköy’deki villasının bahçesinde evlenen Zerrin Özer'e, birbiri ardına kötü haberler geldi.

Özer’in eşi için pek çok kadını dolandırmış bir sahtekar olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Daha sonra ünlü şarkıcının eşi Murat Akınca'nın, geçtiğimiz aylarda pek çok suçtan yakalanan Adnan Oktar'ın müridi olduğu ortaya çıktı.

BOŞANMA İŞLEMLERİNİ BAŞLATTI

Ünlü sanatçı, menajeri Kemal Aslan aracılığı ile kamuoyuna yaptığı açıklamada, evliliğinin temelden sarsıldığını ve Murat Akın’a boşanma davası açtığını belirtti.

"EVDE KRİZE GİRMİŞ"

Zerrin Özer dün akşam yüksek tansiyon ve baygınlık şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Kemal Aslan, ''Zerrin Hanım büyük hüzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu düşürülüyor ama tekrar çıkıyor'' dedi.

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

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