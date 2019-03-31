82 yaşındaki dede oyunu kullandıktan sonra öldü

Kadınhanı ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde oturan Osman Büyükkaraca, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanmak üzere Cumhuriyet İlkokulu'na gitti.1046 numaralı sandıkta oyunu kullanan Büyükkaraca, okul bahçesinde aniden fenalaştı.

OY KULLANDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği anlaşılan Büyükkaraca'yı ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Osman Büyükkaraca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.