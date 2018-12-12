2018'de Google'da en çok aradığımız kelimeler belli oldu

Dünya devi Google, en çok aranan kelimelerin gösterildiği Google Trends'de Türkiye'de en çok aranan kelimeleri paylaştı. Buna göre 2018 yılında en çok aradığımız kelimeler şu şekilde:

GENEL ARAMALAR

1- Dolar

2- Soy Ağacı - e Devlet

3- Dünya Kupası

4- e-Müfredat

5- Seçim Sonuçları

6- Bedelli Askerlik

7- Yeşil Uzaylı

KİŞİLER

Mina Başaran Arda Öziri Ali Koç Münir Özkul Cenk Tosun Timuçin Esen Muhterem Nur

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