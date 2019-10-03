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AB ile ABD'nin gümrük vergisi kavgası

Çin ile yaşadığı ticaret savaşını devam ettiren ABD, bir savaş da AB'ye açtı. AB'den ise bu hamleye misilleme geldi.

AA | 03.10.2019 - 02:43..
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AB ile ABD'nin gümrük vergisi kavgası

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları devam ederken, washington yönetiminden bir savaşta AB'ye açıldı.

ABD, AB menşeli uçak ürünlerine yüzde 10, tarım ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacak ve ek vergiler 18 Ekim'de yürürlüğe girecek.

AB'DEN MİSİLLEME

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Amerikan Ticaret Odasının Brüksel'de düzenlediği programda, AB ve ABD arasında yaklaşık 15 yıldır devam eden Boeing-Airbus anlaşmazlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB ve ABD arasında karşılıklı ticaretin sadece rakamlarla ilgi olmadığını, insanların yaşamlarını doğrudan etkilediğini belirten Juncker, "Ticaret savaşları kolayca başlar, hızla şiddeti artar ama genellikle kötü biçimde sonuçlanır" diye konuştu.

Juncker, ticaret savaşlarının nerede yaşanırsa yaşansın olumsuz etkiler ortaya koyacağına dikkati çekerek, Avrupa'nın her zaman karşılıklı, eşit şartlar altında, adil ve özgür ticareti savunduğunun altını çizdi.

"BİZ DE AYNISINI YAPARIZ"

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ), ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulanmasına izin veren kararı hakkında Juncker, "Birisi havacılık sektörümüze gümrük vergileri uygularsa aynısını yaparız" ifadesini kullandı.

HAKSIZ REKABET KAVGASI

Dünyanın en büyük uçak üretici firmaları olan ABD merkezli Boeing ile Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki Avrupa şirketi Airbus karşılıklı olarak birbirlerini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.
Bu firmalar, DTÖ yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği gerekçesiyle birbirine karşı hukuki süreç yürütüyor.

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