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AB Konseyi, Libya Başbakanı ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Libya Hükümeti Başbakanı Fayez al-Sarraj ile Brüksel’de bir araya geldi.

İHA | 08.01.2020 - 19:03..
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Libya Hükümeti Başbakanı Fayez al-Sarraj ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, AB Başkanı Charles Michel’in Libya Başbakanı Fayez al-Sarraj’a Libya’daki askeri hareketlilikten duyduğu endişeyi, Libya’da çözümün askeri yollarla değil, diplomatik yollarla sağlanabileceğini ifade ettiği bildirildi.

AB Konseyi tarafından yayınlanan resmi açıklamada, "Libya’nın geleceğini Libyalıların belirleyebileceği vurgulandı" denildi.

Ayrıca görüşmede, AB’nin barışçıl ve politik bir çözüm için çabalarını arttıracağı belirtildi. AB’nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından girişilecek politik çabalara ve Berlin sürecinde siyasi çözüme varılabilmesi için destek vereceği de vurgulandı.

TÜRKİYE-LİBYA ARASINDAKİ ANLAŞMA

Görüşmede AB’nin Libya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya ilişkin olarak resmi görüşünün Libya heyetine beyan edildiği bildirildi.

Buna göre Libya-Türkiye Anlaşması’nın AB üyesi ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiği ve deniz hukukuna uygun olmadığı savunuldu. Anlaşmanın diğer ülkeler nezdinde de hukuki hiçbir sonuç doğurmayacağı ileri sürülürken bu durumun Libya heyetine iletildiği belirtildi.

Libya heyetinin AB Konseyi Başkanlığındaki temaslarında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de hazır bulundu.

AB Konseyi Başkanı Michel, Libya Başbakanı al-Sarraj ile görüştü -1

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