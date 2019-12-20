ABD Büyükelçisi Satterfield, HDP'yi ziyaret etti

1 Yerli ve milli uydu Türksat 6A 2021’de fırlatılacak Türksat Bilişim Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Çiçek, 6A uydusunun 2021 yılında uzaya fırlatılmasının planlandığını açıkladı.

2 Ajda Pekkan: Takılarım değil ben servetim Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, samimi açıklamalarda bulundu.

3 İstanbul'da soğuk hava deposunda zehirli gaz paniği Sancaktepe'deki depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bir polis memuru gazdan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

4 Google, ülkemizde neden çöktüğünü açıkladı Google, YouTube ve Gmail gibi Google altyapısını kullanan bütün servislerin Türkiye'de neden çöktüğü belli oldu.

5 Balıkesir'de 35 kaçak göçmen yakalandı Ayvalık ilçesinde, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından, lastik botta yakalanan göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

6 Galatasaray'da gündem Ben Arfa Fransız basını, Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa'ya 1.5 yıllık teklif yaptığını yazdı.