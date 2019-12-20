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ABD Büyükelçisi Satterfield, HDP'yi ziyaret etti

Kılıçdaroğlu ve Akşener'i ziyaret eden ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın son durağı HDP oldu.

Haber Merkezi | 20.12.2019 - 09:15..
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ABD Büyükelçisi Satterfield, HDP'yi ziyaret etti

ABD Büyükelçisi David Satterfield, son günlerde yoğun temaslar içerisine girdi.

MUHALEFET TURU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek turuna başlayan Satterfield, ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Amerikan elçisinin son durağı ise terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP oldu.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile görüşen ABD Büyükelçisine iki kişilik çalışma arkadaşı eşlik etti.

Görüşmenin fotoğrafı HDP'nin Twitter adresinden paylaşıldı.

ABD Büyükelçisi Satterfield, HDP'yi ziyaret etti

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