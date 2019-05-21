ABD, İsrailli yetkililer ve iş insanlarına Bahreyn daveti

İsrail Kanal 2 Televizyonu'nun haberine göre, ABD yönetimince, İsrail'de resmi görevlerde bulunan bazı kişiler ile iş insanlarına ekonomi çalıştayına katılmaları için davet gönderildi.

Davet gönderilenlerin olumlu yanıt vermesinin beklendiği kaydedildi.

FİLİSTİN ÇALIŞTAYINA DAVET

İsrail Kamu Yayın Kurulu (KAN) ise Trump yönetiminin, Yüzyılın Anlaşması Planı kapsamında Gazze başta olmak üzere Filistin ekonomisinin desteklenmesi için yüz milyarlarca dolar bağış toplanmasına çalışacağını duyurdu.

ABD yönetiminin söz konusu planı haziran ayında açıklaması bekleniyor.

Beyaz Saray basın ofisinden önceki gün yapılan açıklamada, Yüzyılın Anlaşması Planı kapsamındaki ilk etkinlik olarak, Bahreyn'in başkenti Manama'da 25-26 Haziran'da "Refah için Barış" adlı bir ekonomik çalıştay düzenleneceği kaydedilmişti.