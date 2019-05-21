taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

ABD, İsrailli yetkililer ve iş insanlarına Bahreyn daveti

Trump liderliğindeki ABD yönetimi, haziran ayının sonunda Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmaları için İsrailli yetkililere ve iş insanlarını davet etti.

AA | 21.05.2019 - 06:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

asd

İsrail Kanal 2 Televizyonu'nun haberine göre, ABD yönetimince, İsrail'de resmi görevlerde bulunan bazı kişiler ile iş insanlarına ekonomi çalıştayına katılmaları için davet gönderildi.

Davet gönderilenlerin olumlu yanıt vermesinin beklendiği kaydedildi.

FİLİSTİN ÇALIŞTAYINA DAVET

İsrail Kamu Yayın Kurulu (KAN) ise Trump yönetiminin, Yüzyılın Anlaşması Planı kapsamında Gazze başta olmak üzere Filistin ekonomisinin desteklenmesi için yüz milyarlarca dolar bağış toplanmasına çalışacağını duyurdu.

ABD yönetiminin söz konusu planı haziran ayında açıklaması bekleniyor.

Beyaz Saray basın ofisinden önceki gün yapılan açıklamada, Yüzyılın Anlaşması Planı kapsamındaki ilk etkinlik olarak, Bahreyn'in başkenti Manama'da 25-26 Haziran'da "Refah için Barış" adlı bir ekonomik çalıştay düzenleneceği kaydedilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

85
Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

72
BM'den İtalya'ya kaçak göçmen uyarısı

BM'den İtalya'ya kaçak göçmen uyarısı

16
Ukrayna Savunma Bakanı'ndan bombalanmış Kremlin pozu

Ukrayna Savunma Bakanı'ndan bombalanmış Kremlin pozu

9
Antalya emniyetinin Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

Antalya emniyetinin Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

27
ABD'li milyarder, 400 öğrencinin kredi borcunu ödeyecek

ABD'li milyarder, 400 öğrencinin kredi borcunu ödeyecek

17
Eyfel Kulesi'ne tırmanan şahıs indirildi

Eyfel Kulesi'ne tırmanan şahıs indirildi

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir