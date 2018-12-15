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ABD istihbaratına göre en büyük tehdit yapay zeka

ABD istihbarat topluluğunun dünya genelinde tehditler değerlendirmesi raporunda ilk sirada kuantum teknolojisi ve yapay zeka yer aldı.

DHA | 15.12.2018 - 02:34..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Tehditler listesinde nükleer silahlanma, terör, iklim değişikliği gibi maddelerle kuantum hesaplama, yapay zeka başlıkları bir arada yer alıyor.

ABD istihbarat topluluğunun raporunda, gelecek on yıl ve sonrasında ülke tarafından karşı karşıya kalınan uzun vadeli tehditler sıralamasında hem askeri hem sivil alanda araştırması yürütülen ‘çift yönlü teknolojiler’ önemli bir tehdit olarak görülüyor.

ABD istihbaratına göre en büyük tehdit yapay zeka

"YAPAY ZEKA" TEHDİDİ EN ÜST SIRADA

Raporda şifreleme, otonom ve insansız sistemler gibi agnostik teknolojiler, yapay zeka ve kuantum hesaplama, toplumun ilerlemesinden ziyade zarar vermek için kullanılabilecekleri korkusuyla ‘endişe listesinin’ en üst sıralarında yer alıyor.

ABD istihbaratına göre en büyük tehdit yapay zeka

"DÜŞMANLAR, KUANTUM İLE GÜVENLİ İLETİŞİM GELİŞTİREBİLİR"

Teknolojiler iyi niyetli olarak kullanılırsa insanlığa fayda sağlayabilecekken ABD hükumeti, ‘rakiplerin ticari sektörde kullanılan uygun fiyatlı tasarımlar yoluyla AI ile daha fazla erişim kazanabileceğini ve AI'nin silah ve teknoloji gibi alanlarında kullanabileceğini’ ve ‘kuantum iletişiminin düşmanların güvenli iletişimi geliştirmesine olanak sağlayabileceğini’ ifade etti.

Ayrıca rapordaki tehditler arasında bio-teknoloji alanda yürütülen insan genetiği ile ilgili çalışmalar, otonom araçların yaygınlaşması gibi başlıklar da yer alıyor.

ABD istihbaratına göre en büyük tehdit yapay zeka

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