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ABD: Suudi Arabistan'daki saldırıların sorumlusu İran

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırılarla ilgili İran'ı suçladı.

AA | 15.09.2019 - 05:02..
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Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in diplomasi yapıyormuş gibi davranırken, Tahran’ın Suudi Arabistan’a yönelik 100’e yakın saldırının arkasında olduğunu savundu.

"İRAN, EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SALDIRI BAŞLATTI"

Pompeo, "Tüm tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok.” ifadelerini kullandı.

ABD: Suudi Arabistan'daki saldırıların sorumlusu İran

"TÜM DÜNYA, İRAN'I KINAMALI"

Tüm ülkeleri İran’ın saldırılarını kamuya açık ve net bir şekilde kınamaya çağıran Pompeo, ABD’nin, enerji piyasalarındaki tedarikin en iyi şekilde devamı ve Tahran'ın saldırganlığından sorumlu tutulmasını sağlamak için ortakları ve müttefikleri ile birlikte çalışacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırıdan sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşerek saldırıyı kınamış, ülkesinin Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını destekleyen her konuda iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

ABD: Suudi Arabistan'daki saldırıların sorumlusu İran

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