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ABD'de 3 bin 500 araç alevlere teslim oldu

Bir havaalanında çıkan yangın, yaklaşık 18 saat sonra söndürülebildi. Can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

İHA |
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ABD'de 3 bin 500 araç alevlere teslim oldu

ABD’nin Florida eyaletindeki bir havaalanında çıkan yangında 3 bin 500 kiralık araç yandı.

Florida’nın Fort Myers kentinde Güneybatı Florida Uluslararası Havaalanı’nda park halindeki kiralık araçların bulunduğu yeşil alanda yangın çıktı.

BİNLERCE ARAÇ KÜL OLDU

Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının 15 dönümlük araziye yayıldığı ifade edildi. Alevlerin başlangıçta 20 araca sıçradığı ancak, yangın tamamen söndürülene kadar 3 bin 500 aracın kül olduğu belirtildi.

ABD'de 3 bin 500 araç alevlere teslim oldu ViDEO

18 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 18 saat sonra söndürülebilen yangın sırasında yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangının havaalanındaki yapılara sıçramadığı, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'de 3 bin 500 araç alevlere teslim oldu

ABD'de 3 bin 500 araç alevlere teslim oldu

ABD'de 3 bin 500 araç alevlere teslim oldu

ABD'de 3 bin 500 araç alevlere teslim oldu

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