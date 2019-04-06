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ABD'de motoru bozulan helikopter yola acil iniş yaptı

ABD'de motoru bozulmuş bir helikopter, iniş yapmak için kara yolunu tercih etmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 11:27..
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Helikopterin motoru bozulunca acil iniş yaptı. Düşmekten son anda kurtulan helikopter, iniş için karayolunu tercih etti.

ABD'de motoru bozulan helikopter yola acil iniş yaptı

PİLOT ACİL İNİŞ YAPTI

Karayolu trafiğini bir süre altüst eden pilot, polis tarafından gözaltına alındı. Çıkan karışıklık nedeniyle kaza da meydana geldi.

ABD'de motoru bozulan helikopter yola acil iniş yaptı VİDEO

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İniş sırasında helikopterin dönen pervanesinin bir araca çarpması sonucu, araçta bulunan sürücünün babası hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

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