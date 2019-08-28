ABD'de rehine krizinde 2 kişi öldü

Arkansas eyaletindeki Helena-West Helena kentinde rehine krizi yaşandı. Silahlı bir saldırgan, rehin aldığı 2 kişiyi öldürdükten sonra bir kişiyi daha rehin aldı.
GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU
Olay yerine gelen yerel polis ve SWAT ekipleri binanın çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.
SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırganın binaya yaklaşan SWAT ekiplerine ateş açması üzerine, polis tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Rehine krizi sırasında çevredeki yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.