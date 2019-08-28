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ABD'de rehine krizinde 2 kişi öldü

Helena-West Helena kentinde bir saldırgan iki kişinin ölümüne neden olurken bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olay yerinde öldürdü.

İHA | 28.08.2019 - 09:42..
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Arkansas eyaletindeki Helena-West Helena kentinde rehine krizi yaşandı. Silahlı bir saldırgan, rehin aldığı 2 kişiyi öldürdükten sonra bir kişiyi daha rehin aldı.

GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Olay yerine gelen yerel polis ve SWAT ekipleri binanın çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

ABD'de rehine krizinde 2 kişi öldü

SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırganın binaya yaklaşan SWAT ekiplerine ateş açması üzerine, polis tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Rehine krizi sırasında çevredeki yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

ABD'de rehine krizinde 2 kişi öldü

ABD'de rehine krizinde 2 kişi öldü

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