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ABD'de vücudu bira üreten adamın çaresizliği

Sarhoşluğa benzer şikayetlerle doktora giden adamın vücudunun, kendi kendine bira ürettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 13:42..
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ABD’de yaşayan bir adamın vücudunun kendi kendine bira ürettiği ortaya çıktı. 46 yaşındaki adam, bağırsaklarında bira üretimi için kullanılan maya oranının çoğalmasıyla ilk önce sarhoşluğa benzer belirtileri fark etti.

İŞİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Baş dönmesi, hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı şikayetleri yüzünden işinden ayrılmak zorunda kalan adam çok sayıda doktora gitti. Birçok doktor hastalığın adını koyamadı.

KENDİ KENDİNE MAYALANMA SENDROMU

Daha sonra hastalığın, ‘Auto-brewery sendromu’ (kendi kendine mayalanma sendromu/gut fermantasyonu sendromu) olduğu ortaya çıktı. Bu nadir hastalığa sahip olan kişi, yediklerinin alkole dönüşmesi sonucunda sarhoş olabiliyor.

ABD'de vücudu bira üreten adamın çaresizliği

ENFEKSİYON SONUCU ORTAYA ÇIKIYOR

Sendrom ilk kez, 2013 yılında Teksas’ta aynı şikayetlerle doktora giden başka bir adamın kanındaki alkol oranının yüksek çıkmasıyla keşfedilmişti. Araştırmalar sonucunda ‘Saccharomyces cerevisiae’ isimli bir enfeksiyonun bu duruma sebep olduğu ortaya çıktı. ‘Auto-brewery sendromu’ndan mustarip kişi nişasta tükettiğinde maya, şekerler ile birlikte fermente ediliyor ve etanole dönüşüyor. Bu sürecin sonunda da midede ‘bira’ üretiliyor

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