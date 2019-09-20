taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.693
Euro
6.2912
Altın
1503.87
Borsa
100471.09
Gram Altın
275.375
Bitcoin
57957.28

ABD'de yavru köpek hediye edilen çocuğun gözyaşları

Almak için bir buçuk yıldır para biriktirdiği yavru köpeğe kavuşan çocuk, sevinç gözyaşlarına boğuldu.

DHA | 20.09.2019 - 13:09..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD’nin İllinois eyaletine bağlı Springfield şehrinde yaşayan 6 yaşındaki Xander Mellor isimli çocuk, ailesinin kendisine yavru bir köpek alması için bir buçuk yıldır para biriktiriyordu.

AİLE OĞULLARINA SÜRPRİZ YAPTI

Yavru köpeği almak için yeterli para birikince aile, köpeği aldı ve oğullarına sürpriz yaptı. Sürprizi cep telefonu ile kayda alan anne, oğlu Xander Mellor’dan bahçeye giderek otomobilin yanında durmasını istedi. Xander, büyük bir heyecanla aracın yanına giderek gözlerini kapattı ve beklemeye başladı.

SEVİNÇTEN AĞLAMAYA BAŞLADI

Anne kapıyı açtı ve yavru köpeği oğlunun kucağına bıraktı. Çocuk, gözlerini açtığında köpeği görünce bir anda ağlamaya başladı.
Çocuğun o anlarını annesi, sosyal medya hesabından paylaştı.

Köpeğine kavuşunca gözyaşı döken ufaklık- VİDEO

ABD'de yavru köpek hediye edilen çocuğun gözyaşları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
49 ilin emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi

49 ilin emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi

50
Egemen Bağış artık Çekya Büyükelçisi

Egemen Bağış artık Çekya Büyükelçisi

574
Ağrı'da öldürülen Leyla'nın katilleri ilk duruşmasında

Ağrı'da öldürülen Leyla'nın katilleri ilk duruşmasında

214
Avcı'dan mağlubiyet özrü

Avcı'dan mağlubiyet özrü

168
ABD basını: S.Arabistan'ı Patriot'lar koruyamadı

ABD basını: S.Arabistan'ı Patriot'lar koruyamadı

102
FETÖ'den yargılanan albay, sapığı sayesinde beraat etti

FETÖ'den yargılanan albay, sapığı sayesinde beraat etti

86
Erdoğan: Diyarbakır annelerini yalnız bırakmayın

Erdoğan: Diyarbakır annelerini yalnız bırakmayın

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir