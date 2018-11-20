ABD'deki üniversitelere ilgi giderek azalıyor

Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IIE) verilerine göre, 2017-2018 akademik yılında Amerikan eğitim kurumlarına kayıt olan uluslararası öğrenci sayısında yüzde 6,6, önceki yıl yüzde 3,3 oranında gerileme olduğu belirtildi.

ÖĞRENCİ SAYISINDA DÜŞÜŞ

Diğer yandan, ABD'de öğrenci vizesi ile çalışanlar da dahil uluslararası öğrenci sayısında yüzde 1,5 artış görüldüğü ancak bu rakamın da son 10 yılın yüzde 6,1 olan yıllık gelişiminin altında olduğuna dikkat çekildi.

TRUMP'IN BAŞKAN SEÇİLMESİ ETKİLEDİ

Northwest Missouri Eyalet Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Okulu Başkanı Carol Spradling, uluslararası kayıtların 2 yıl önce, göçmenler üzerine sert sözler söyleyen Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinden bu yana ciddi şekilde azaldığı değerlendirmesinde bulundu.

ÜLKELER ARASINDA REKABET VAR

ABD'nin uluslararası öğrencileri Kanada ve İngiltere gibi İngilizce konuşulan diğer ülkelere kaptırdığını belirten Uluslararası Eğitim Enstitüsü Başkanı Allan E. Goodman ise "Öğrencilerin farklı alternatifleri olduğunu, diğer ülkelerde rekabet olduğunu duyuyoruz." diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN KORKUSU: IRKÇILIK

ABD'ye gelen uluslararası öğrencilerin ırkçılık korkusu ve coğrafi nedenlerden dolayı ülkenin orta ve güney kesimleri yerine daha çok ABD'nin Doğu ve Batı yakasındaki büyük şehirleri tercih ettikleri ifade edildi.

ÖĞRENCİLERİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI

ABD liselerinden mezun olan öğrenci sayısında görülen azalmalardan dolayı ABD üniversitelerinin gelirlerinin gittikçe uluslararası öğrencilere bağımlı hale geldiğinin de altı çizildi. 2017-2018 eğitim döneminde ABD'ye okumaya gelen uluslararası öğrencilerin ülke ekonomisine yıllık katkısının 42 milyar dolar olduğu kaydedildi.