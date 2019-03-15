taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47115
Euro
6.19705
Altın
1301.435
Borsa
102432.29
Gram Altın
228.978

ABD’den propagandacı Beyaz Miğferler’e 5 milyon dolar yardım

Amerika, Beyaz Miğferler örgütüne ve Suriye’de 2011’den bu yana uluslararası hukuka yönelik işlenen “en ciddi suçları” araştırma mekanizmasına (IIIM) destek için 5 milyon dolar harcayacak.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 09:34..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "ABD, Beyaz Miğferler'in yürüttüğü hayat kurtarma operasyonlarının devamı ve IIIM finansmanı için 5 milyon dolar ayırma niyetinde." dendi.

Beyaz Miğferler, Suriye'de cihatçılarla birlikte hareket etmesi ve çektiği propaganda videolarıyla biliniyor.

ABD: ''DÜNYANIN EN TEHLİKELİ İŞİ''

Açıklamada, ABD'nin "Beyaz Miğferler'in çalışmalarına kararlı bir şekilde destek verdiği" ve örgüt çalışanlarının "dünyanın en tehlikeli işini" yaptığı kaydedildi.

ABD’den propagandacı Beyaz Miğferler’e 5 milyon dolar yardım

'İNSANLIK İÇİN ÇALIŞIYORLAR' HİKAYESİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı istihbaratlarının, Beyaz Miğferler'in "tamamen insani olan faaliyeti" ile ilgili efsaneyi çürütme yönünde çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Bakanlık, ABD'nin Suriye'deki varlığını korumak için kimyasal provokasyona başvurabileceğini belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni Zelanda’da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi

Yeni Zelanda’da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi

125
ABD'li bakanlıklar harcamalarını artırdı

ABD'li bakanlıklar harcamalarını artırdı

52
Kılıçdaroğlu'nun Trakya ile imtihanı

Kılıçdaroğlu'nun Trakya ile imtihanı

117
100 metre yükseklikte ekmek parası

100 metre yükseklikte ekmek parası

13
Domates fiyatlarının artış sebebi Irak'a bağlandı

Domates fiyatlarının artış sebebi Irak'a bağlandı

83
Camiye saldıran teröristin Türk düşmanlığı

Camiye saldıran teröristin Türk düşmanlığı

48
Hadise yine espri yaptı

Hadise yine espri yaptı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir