ABD’den propagandacı Beyaz Miğferler’e 5 milyon dolar yardım

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "ABD, Beyaz Miğferler'in yürüttüğü hayat kurtarma operasyonlarının devamı ve IIIM finansmanı için 5 milyon dolar ayırma niyetinde." dendi.

Beyaz Miğferler, Suriye'de cihatçılarla birlikte hareket etmesi ve çektiği propaganda videolarıyla biliniyor.



ABD: ''DÜNYANIN EN TEHLİKELİ İŞİ''

Açıklamada, ABD'nin "Beyaz Miğferler'in çalışmalarına kararlı bir şekilde destek verdiği" ve örgüt çalışanlarının "dünyanın en tehlikeli işini" yaptığı kaydedildi.

'İNSANLIK İÇİN ÇALIŞIYORLAR' HİKAYESİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı istihbaratlarının, Beyaz Miğferler'in "tamamen insani olan faaliyeti" ile ilgili efsaneyi çürütme yönünde çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Bakanlık, ABD'nin Suriye'deki varlığını korumak için kimyasal provokasyona başvurabileceğini belirtti.