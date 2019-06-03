taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8569
Euro
6.5521
Altın
1311.33
Borsa
90589.73
Gram Altın
246.567

ABD'den İran'a karşı savaş simülasyonu

ABD’nin İran'a karşı Ortadoğu’ya sevk ettiği USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağı, Basra Körfezi’nde tatbikat gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 03.06.2019 - 04:41..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

asd

ABD’nin mayısın başlarında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla Ortadoğu’ya sevk ettiği USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ve nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağı, ‘hava saldırısı simülasyonlu’ tatbikat gerçekleştirdi.

SALDIRI SİMÜLASYONU

Habere göre dün gerçekleşen askeri tatbikata ayrıca gemilerde kulanılan F/A-18 Super Hornet tipi avcı uçakları, MH-60 Sea Hawk helikopterleri ve havadan erken uyarı ve kontrol uçakları katılarak, ‘hava saldırısı simülasyonu’ icra etti.

TANSİYON YÜKSELDİ

ABD’nin mayıs başlarında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmesi, iki ülke arasındaki gerilimi hızlı bir şekilde tırmandırdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD basınına göre en etkili Arap lider BAE lideri Zayid

ABD basınına göre en etkili Arap lider BAE lideri Zayid

86
Moğolistan uyruklu karı-koca birbirini bıçakladı

Moğolistan uyruklu karı-koca birbirini bıçakladı

45
Irak’ta aileleri DEAŞ’a katılan 122 Türk çocuğu Türkiye’ye gönderildi

Irak’ta aileleri DEAŞ’a katılan 122 Türk çocuğu Türkiye’ye gönderildi

21
Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı

Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı

2
Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

6
Öz amcalarını sopa ile darbederek öldürdüler

Öz amcalarını sopa ile darbederek öldürdüler

1
İki otomobil kafa kafaya çarpıştılar: 8 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştılar: 8 yaralı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir