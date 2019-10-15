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ABD'den Süleyman Soylu'ya tekrar yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, daha önce Rahip Brunson'ın tutuklanmasında yaptırım uyguladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle tekrar yaptırım uyguladı.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 05:39..
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ABD'den Süleyman Soylu'ya tekrar yaptırım kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına yetki veren kararnameyi imzalamasının ardından, yaptırımların gelmesi gecikmemişti.

ABD ile olan çelik ticaretindeki tarifelere değişiklik getirildi ve Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret müzakeleri durduruldu.

3 BAKANA YAPTIRIM UYGULANDI

Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı ve ABD'deki mal varlıkları dondurulurken, bu kişilerin ABD ile finansal işlem yapmaları engellendi.

Trump, Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili kararnameyi imzaladı - Haber için tıklayın

ABD'den Süleyman Soylu'ya tekrar yaptırım kararı


BU, BAKAN SOYLUYA İLK YAPTIRIM DEĞİL

İçişleri Bakanı Soylu daha önce de ABD tarafından, Rahip Brunson'ın tutuklanmasındaki rolü bahane gösterilerek yaptırımlara maruz kalmıştı.

"TEK MALIMIZ VAR"

Bu durum Soylu'nun geçmişteki yaptırımlardaki açıklamasını akıllara getirdi. Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Amerika'da bir malımız var; Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız!" açıklamasını yapmıştı.

ABD'den Süleyman Soylu'ya tekrar yaptırım kararı

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