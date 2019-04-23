ABD'den YPG işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, tırların Deyrizor'daki Ömer petrol sahasına ulaştığını, burayı merkez olarak kullanarak farklı noktalara dağıtım olacağı söylendi.

Malzeme ve makinelerin YPG/PKK işgalindeki yerleşimlerin idari yönetimlerine iletileceği öğrenildi.

YPG’li teröristler hendek kazarken görüntülendi

TÜNELLER İÇİN KULLANILABİLİR

Kaynaklar, YPG/PKK'nın iş makinelerini tünel kazma faaliyeti için kullanabileceğine dikkati çekti.

Örgüt, Türkiye sınırı hattında, batıdan doğuya doğru Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı ve Malikiyye'de de söz konusu faaliyetini sürdürüyor. AA, son olarak 15 Nisan'da örgütün kazı çalışmalarını görüntülemişti.

Terör örgütü YPG'nin Münbiç'te kazdığı tünellerin içi

YPG/PKK, ABD desteğiyle terör örgütü DEAŞ'ı şubat ortasında Deyrizor'dan çıkardıktan sonra, bu kenti de işgal etmişti.

Ancak ABD buna rağmen YPG/PKK'ya Hummer marka dört çeker araçlar ve tankerler içeren sevkiyatlarına devam etmiş, son olarak 2 Nisan'da 100 civarı tır örgütün işgal bölgesine girmişti.

Örgüt halihazırda Suriye topraklarının üçte birini işgalinde tutuyor.