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ABD'li pilotlar, S-400'leri geçebilmek için eğitiliyor

ABD Hava Kuvvetleri pilotları, F-35'lerle açık alanda bilgisayar simulasyonları ile S-400 gibi Rus hava savunma sistemleri ve Çin yapımı sistemlere karşı koyabilmek için eğitimden geçiyor.

AA | 22.09.2019 - 03:21..
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ABD'li pilotlar, S-400'leri geçebilmek için eğitiliyor

National Interest’in ABD Savunma Bakanlığı’ndan yetkililere dayandırdığı haberine göre; tatbikat kapsamında pilotlar AIM-9X füzeleri ile uçağın doğrudan nişan alanı dışında kalan hava hedeflerini vurmayı öğreniyor. Pilotlar yalnızca S-400 gibi modern sistemlere karşı koymaya hazırlanmakla kalmayıp, bu tür teknolojilere sahip ülkelerde geliştirilebilecek sistemlere de hazır olmaya çalışıyor.

ABD'li pilotlar, S-400'leri geçebilmek için eğitiliyor

2020'DEN SONRAKİ OLASI TEHDİTLERE HAZIRLIK

Pentagon yetkililerinin kaynak gösterildiği haberde, bu adımın 2020 ortaları ve sonralarında beklenen düşman tehditlerine karşı bir hazırlık amaçlı kaydedildi.

"FREKANS DEĞİŞTİREBİLEN FÜZELERİ VAR"

ABD’nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey Harrigian ise “Ellerinde frekans değiştirebilen karadan havaya dijital füze sistemleri var ve çok kıvrak faaliyet gösterebiliyor. Bunları simulasyonlarla taklit etmek kolay değil” dedi.

Rusya S-400'lerle tatbikat yaptı

"RUSYA VE ÇİN’DEN TEKNOLOJİ ALAN ÜLKELERDEN ENDİŞELİYİZ"

Harrigian, bunun Pentagon’un kesinlikle Rusya veya Çin’den düşmanlık beklediği anlamına gelmediğini, daha çok bu ülkelerden teknoloji satın alan ülkelerden endişe duyduklarını kaydetti. Tehdit bekledikleri belirli bir ülke olmadığını da vurgulayan Harrigian, her olasılığa karşı hazır olmak istediklerini ifade etti.

Son yıllarda Türkiye ve Hindistan, S-400 sevkiyatı için Rusya ile anlaşma imzaladı.

Harrigian dün de Rusya’nın Avrupa’daki 'olası saldırganlığına anında yanıt vermeye' hazır olduklarını, Rusya'nın Kaliningrad şehrinin hava savunma sistemini geçmek için bir planları olduğunu söylemişti.

ABD'li pilotlar, S-400'leri geçebilmek için eğitiliyor

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