ABD'li şirket, teknolojilerini çaldığı için Google'a dava açtı

Kaliforniya merkezli bir Amerikan tüketici elektroniği şirketi olan Sonos, piyasaya sürdüğü akıllı hoparlörleri ile biliniyor. Şirket, kendi hoparlörlerinde kullandığı teknolojilerin Google tarafından kopyalandığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Google'ın akıllı hoparlörlerindeki kablosuz senkronizasyon ile ilgili en az beş patenti ihlal ettiğini belirten Sonos; tazminat talebinin yanı sıra ABD'de satışa çıkan bütün Google hoparlörlerini, akıllı telefonlarını ve dizüstü bilgisayarlarını geri toplatmak istiyor.

''GOOGLE PATENTLERİMİZİ BİLEREK KOPYALADI''

Sonos tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Google, patentli teknolojimizi açık bir şekilde ve bilerek kopyaladı. Son birkaç yılda sürekli tekrarlanan ihlaller nedeniyle Google ile bir çözüm aramaya çalıştık. Ancak Google, bizimle uzlaşmaya istekli olmadığını gösterdi. Bu nedenle dava açmaktan başka çaremiz kalmadı.''

İKİ ŞİRKET ARASINDAKİ GERİLİMİN NEDENİ

Google ile Sonos, Google Play Müzik hizmetini Sonos'un hoparlörlerine entegre etmek için 2013 yılında ortak oldu. Ancak Google, daha sonra Chromecast Audio, Pixel akıllı telefonlar ve Google Home akıllı hoparlör serisini piyasaya sürünce iki şirketin arası açıldı.

Sonos, Google'ın söz konusu ortalık döneminde eriştiği patent teknolojilerini kullanarak kendi ürünlerini geliştirdiğini ve bunu izin almadan yaptığını iddia ediyor.

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