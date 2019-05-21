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ABD'nin yaptırımları Venezuela'yı zarara soktu

ABD'nin birçok alanda Venezuela'ya uyguladığı yaptırım nedeniyle ülke ekonomik sıkıntı içerisinde. ABD, Venezuela'nın ünlü petrol şirketinin de 7 milyar dolarına el koyarak krizi derinleştirdi.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 16:26..
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ABD ile Venezuela arasındaki kriz gün geçtikçe derinleşiyor.

ABD, Venezuela'da Maduro'yu görevden indirmek ve ülkenin petrol kaynaklarını ele geçirmek için her yola başvuruyor. Ancak bir türlü başarılı olamıyor.

ABD'nin yaptırımları Venezuela'yı zarara soktu

ABD ŞİRKETİN 7 MİLYAR DOLARINA EL KOYDU

Şimdi ise ABD, Venezuela'nın ünlü petrol şirketi PDVSA'nın 7 milyar dolarına el koydu. Bu rakam ise Venezuela için büyük bir kayıp.

"İŞGAL ETMEK İSTİYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump ise dün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Trump, “İşgal etmek istiyorum, eğer mecbursam, ekonomik olarak.” dedi. Görünen o ki Trump, Venezuela'yı devirmek için ekonomik zorluklar çıkararak ülkeyi çıkmaza sürüklemek istiyor.

ABD'nin yaptırımları Venezuela'yı zarara soktu

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