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Abdüllatif Şener, Baykar'ın devletleştirilmesini istedi

CHP'li Abdüllatif Şener, savunma sanayisindeki tüm ana firmaların devletleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 11:56..
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Abdüllatif Şener, Baykar'ın devletleştirilmesini istedi

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Meclis Genel Kurulu'nda hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük güç katan İHA ve SİHA'ların üretiminin özel sektörde olmasını yanlış bulan Şener, Baykar dahil tüm ana firmaların devletleştirilmesi gerektiğini söyledi.

"YOKSA BU ÜLKE BAŞINI SAVAŞTAN ÇIKARAMAZ"

CHP'li Abdüllatif Şener, "Bayraktar'ların İHA'larıyla ilgili firması da dahil savunma sanayiyle ilgili tüm ana firmaların devletleştirilmesi lazım. Yoksa, bu ülke başını savaştan çıkaramaz. İnsanlığın en büyük tutkularından biri kar tutkusudur. Şimdiden uyarıyorum." ifadelerini kullandı.

Abdüllatif Şener, Baykar'ın devletleştirilmesini istedi

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, şöyle konuştu: "Geçenlerde bir rakam yayınlandı. Çin hariç, dünyanın 100 silah üreticisi firmanın yarısı Amerika'ya ait. Bu 100 şirketin 2018 geliri, 420 milyar dolardır. En büyük 15 silah üreticisinin geliri ise 245 milyar dolardır. Bunlar sadece üretici gelirleri.

Böylesine devasa rakamlar içerisinde, sadece 2 Türk firması vardır. Bunlarda 54. sırada ASELSAN vardır, 84. sırada ise TAI vardır.

Şunu herkesin bilmesi lazım. Dünyada savaşarı kim çıkarır. En bilineni silah sektörüdür. Bu silahlanma yarışı ne kadar genişlerse, o kadar çok savaşları tetikleyen merkezler ortaya çıkmaktadır.

"TÜM ANA FİRMALARIN DEVLETLEŞTİRİLMESİ LAZIM"

Türkiye'nin konumunu değerlendirmek istiyorum. Şu anda, hükümetin izlediğ milli savunma sanayii politikaları topyekün yanlıştır. Türkiye'ye zarar verecek niteliktedir. Bakın tank palet fabrikasının, yandaşlara peşkeş çekilmesi yanlıştır.

Özel sektör bağlantılı, özel sektör bağlantılı olmaktan da öte doğrudan Cumhurbaşkanı'nın bu ülke adına karar verme yetkisine sahip bir ismin akrabalarının silah sanayiine girmesi bu ülke için bir felakettir.

Bayraktar'ların İHA'larıyla ilgili firması da dahil savunma sanayiyle ilgili tüm ana firmaların devletleştirilmesi lazım. Yoksa, bu ülke başını savaştan çıkaramaz. İnsanlığın en büyük tutkularından biri kar tutkusudur. Şimdiden uyarıyorum."

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