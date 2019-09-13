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Adana merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmas'ına yönelik operasyon düzenlendi.

DHA | 13.09.2019 - 08:22..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri mahrem yapılanmaya yönelik ardışık arandığı tespit edilen  aktif 16 askeri personel, 23 kişi hakkında yakalama kararı çıktartıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Alınan kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya göterileceği öğrenildi.

Adana merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı


Adana merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Adana merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

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